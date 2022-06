Motorola przecenia serię Edge 20. Zaoszczędzimy do 500 zł

Motorola Edge 20 pro – smartfon wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Max Vision z technologią OLED, który wyświetla 10-bitowe kolory i spełnia wymogi standardu HDR10+. W komplecie znajduje się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix (matryca 1/1,5”). Wykorzystuje on technologię Ultra Pixel, w której grupy dziewięciu pikseli są łączone w jeden ultrapiksel, co zwiększa czułość na światło i skutkuje lepszą wydajnością przy słabym oświetleniu. Ultraszerokokątny obiektyw z wbudowaną funkcją Macro Vision pomaga uchwycić więcej i z większą szczegółowością bez względu na to, jak daleko lub jak blisko znajduje się fotografowany obiekt. Dodatkowo ultraszerokokątny obiektyw pozwala uchwycić 4 razy więcej scenerii.



Cena promocyjna smartfonu to 2799 zł (taniej o 500 zł).