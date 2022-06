Sony Xperia Compact istnieje. Ale nie w Europie

Tęsknicie za serią Sony Xperia Compact? Ona istnieje. Tylko w Japonii i jest budżetowcem. Przedstawiamy wam telefon Sony Xperia Ace III.

Seria Sony Xperia Compact była jednym ze znaków rozpoznawczych Sony na mobilnym rynku. Zastąpiła ją seria 5, która ma równie flagową specyfikację, ale... nie jest aż tak kompaktowa. Oczywiście jest wyraźnie mniejsza niż Xperia 1, ale nie jest już tak jednoznacznie kompaktowa.

Sony Xperia Ace III to bardzo ciekawy smartfon. Szkoda, że tylko dla Japonii

Nie znaczy to jednak, że Sony zrezygnował z serii Compact. Ona istnieje. W pewnym sensie.

W Japonii co roku Sony prezentuje telefon z serii Ace. Tym razem zadebiutował smartfon Sony Xperia Ace III. Można go kupić u tamtejszego operatora Docomo.

Sony Xperia Ace III ma wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala. Jest to jednak budżetowiec, nie flagowiec. Trzeba jednak przyznać, ze Sony w tym roku mocno ulepszyło ten telefon. W tamtym roku był bowiem MediaTek Helio P35, w tym roku mamy Snapdragona 480. To duża poprawa.

Na czym Japończycy zaoszczędzili? Aparat przedni będzie miał tylko jeden sensor 13 Mpix, nie będzie dodatkowego 2 Mpix. Z przodu znajdzie się natomiast pojedynczy aparat 5 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh. W przypadku pamięci możemy spodziewać się standardowej dla budżetowców kombinacji 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

Za to wszystko japoński klient zapłaci 33415 jenów. To około 1100 złotych. Jak na ceny smartfonów w Japonii i przede wszystkim jak na ceny Sony - to przyzwoita cena. Miejmy nadzieję, że kiedyś Sony zaoferuje telefon z tej linii także w innych krajach.

