MediaTek wzmocni najtańsze telefony

MediaTek jeszcze w tym roku pokaże nowy tani układ mobilny. Nowy przedstawiciel serii Helio G będzie jednak o wiele lepszy.

MediaTek ewidentnie jest na fali. Azjatycki producent powiększył przewagę nad Qualcommem na rynku projektantów układów mobilnych. Teraz MediaTek prezentuje ciągle kolejne nowe układy. Widzieliśmy już bijącego rekordy MediaTeka Dimensity 9000, nadchodzą Dimensity 8000 i Dimenisty 8100, pojawiły się też układy Kompanio dla tabletów i chromebooków.

Jaki będzie nowy MediaTek Helio G?

Nie znaczy to jednak, że MediaTek w pogoni za kolejnymi rynkami zapomniał o swoich korzeniach. Firma szykuje bowiem układ specjalnie dla tańszych urządzeń obsługujących jedynie 4G. Tę niszę obstawia seria Helio. Niedługo kontynuacji doczeka się MediaTek Helio G96. Ma on architekturę 12 nm, co teraz jest już przestarzałe. Jego następca będzie działał w technologii 6 nm.

Poza tym specyfikacja techniczna układu mobilnego się nie zmieni. Dalej będziemy mieli dwa rdzenie Cortex-A76 z zegarem 2 GHz i sześć rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2.0 GHz. Za grafikę nadal będzie odpowiadać Mali G57 MC2. Pierwszym producentem telefonów, który skorzysta z nowego układu będzie Doogee. Do premiery nowej serii powinno dojść w trzecim kwartale 2022.

Zobacz: MediaTek zmienia plany. Powstanie Dimensity 8100, może trafić do Redmi K50 Pro

Zobacz: MediaTek Kompanio 1380 to nowy układ dla Chromebooków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: gsmarena