MediaTek Kompanio 1380 to nowy układ dla Chromebooków

MediaTek zaprezentował swój nowy układ. Tym razem nie jest on jednak przeznaczony telefonom. Azjatycka firma celuje teraz w droższe Chromebooki.

MediaTek ma kilka różnych serii swoich układów. Najbardziej medialna jest oczywiście seria Dimensity, która jest przeznaczona smartfonom 5G. To jej częścią jest flagowy Dimensity 900. Znajdziemy tam też jednak układy dla średniaków.

Jest też seria Helio, którą widzimy raczej w budżetowcach. To jednak nie jest koniec. Stosunkowo najmniej znaną serią jest Kompanio, która pojawia się w tabletach i chromebookach. Teraz pojawił się MediaTek Kompanio 1380, który ma zasilać właśnie droższe chromebooki. Pierwszym urządzeniem, które będzie go miało będzie chromebook Acer Spin 513.

MediaTek Kompanio 1380 - czym się charakteryzuje?

Nowy układ powstał w architekturze 6 nm i składa się z ośmiu rdzeni. Cztery to Cortex-A78 o taktowaniu 3G Hz, a drugie cztery to Cortex-A55 z taktowaniem 2 GHz. Za grafikę odpowiada Mali G57. Układ może współpracować z 16 GB LPDDR4x RAM i wspiera pamięć eMMC, UFS 3.1 i NVMe. Wyrób jest w stanie współgrać z wyświetlaczem o odświeżaniu do 120 Hz. Nowy układ to w zasadzie słabszy wariant MediaTeka Kompanio 1300T. Największe różnice polegają na słabszym procesorze graficznym i braku łączności 5G.

