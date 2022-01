MediaTek nie odpuszcza - w marcu na rynku układ Dimensity 8000

Już niedługo pojawią się smartfony z układem MediaTek Dimensity 8000. Czy największy projektant układów powiększy przewagę nad Qualcommem?

MediaTek jeszcze kilka lat temu był tratowany jak ubogi krewny Qualcommu. Wielu użytkowników specjalnie omijało telefony z układami azjatyckiej firmy. MediaTek jest jednak doskonałym przykładem na to, że w biznesie nic nie jest dane raz na zawsze. Nawet dominacja Qualcommu.

Najpierw utracił on nią w segmencie budżetowców, potem średniopółkowców. Teraz największym projektantem na świecie jest MediaTek. Seria Dimensity była właśnie tym, co odmieniło losy rynku. Teraz MediaTek przypuszcza atak na ostatnią fortecę przeciwników - MediaTek Dimensity 9000 notuje lepsze wyniki niż Snapdragon 8 Gen 1.

Już w marcu telefony z układem MediaTek Dimensity 8000

Nie jest to jednak jedyne pole bitwy między dwoma gigantami branży. W marcu pojawią się bowiem smartfony z MediaTekiem Dimensity 8000. Będzie to główny średniopółkowy układ marki. W benchmarku AnTuTu pokonuje on konkurencyjnego Snapdragona 870.

Wiemy już, że z nowego MediaTeka skorzystają na pewno Realme i Redmi. Nie dziwi żadna z tych firm. Obie opierają się na cenie, a nie ma nic lepszego niż tani i mocny układ. Sam Dimensity 8000 jest wykonany w technologii 5 nm i liczy sobie osie rdzeni. Cztery z nich to Cortex A-78, a drugie cztery to Cortex A-55. Wspomaga je jednostka graficzna Mali-G510 MC6.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: weibo via gizchina, wł