Wytrzymały Maxcom MS572 debiutuje w Polsce

Portfolio wytrzymałych smartfonów marki Maxcom powiększyło się o model MS572. Urządzenie ma solidną obudowę, jest odporne na wodę i kurz i ma pojemną baterię oraz NFC.

Linia Strong marki Maxcom to telefony typu „rugged”, które charakteryzują się przede wszystkim wytrzymałością oraz funkcjonalnością. Najbardziej zaawansowanym przedstawicielem tej serii jest Maxcom MS572. Smartfon ten jest przeznaczony dla osób prowadzących aktywny tryb życia, uprawiających sporty ekstremalne, a także osób pracujących w wymagających warunkach.

Maxcom MS572 może się pochwalić wzmocnioną obudową, spełniającą wojskowy standard MIL-STD-810. Oznacza to, że przeszedł pomyślnie rygorystyczne testy wielokrotnych upadków z wysokości 1.2 m, w tym liczne upuszczenia na boki oraz narożniki telefonu. Norma IP68, którą spełnia to urządzenie, gwarantuje odporność na pył, kurz oraz wodę, w której przebywać może przez kilkadziesiąt minut, bez obawy o uszkodzenia.

O tym, że jest to sprzęt do zadań specjalnych, świadczy również wyposażenie go w wytrzymały ekran chroniony szkłem Gorilla Glass 3. Wyświetlacz o przekątnej 5,71 cala i jakości 720 x 1520 pikseli gwarantuje dobrą jakość wyświetlanego obrazu. W małym wcięciu znajduje się obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix. Tylny aparat ma rozdzielczość 13 Mpix. Maxcom MS572 ma 157 mm wysokości, 77 mm szerokości i 12 mm grubości. Waży jak na swoją kategorię mało - 205 g.

Za płynną pracę odpowiedzialny jest czterordzeniowy procesor MediaTek Helio MT6761D 1.8GHz. Telefon wyposażono w 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 128 GB). Jak przystało na sprzęt do zastosowań profesjonalnych, producent przewidział funkcję dual SIM oraz moduł łączności NFC, który może być wykorzystany do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło tu również łączności LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 4100 mAh, ładowanym przez złącze USB-C.

Dostępność i cena

Smartfon Maxcom MS572 jest dostępny między innymi w sklepie internetowym na stronie www.maxcom.pl w cenie 699 zł.

Źródło tekstu: Maxcom