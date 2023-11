Maxcom FW52 Diamond – diamentowy zegarek z bransoletką Ani Kruk

Kobiety kochają diamenty, więc to właśnie z myślą o paniach powstał smartwatch Maxcom FW52 Diamond. Ma on oryginalny szlif wokół ekranu, przypominający prawdziwy klejnot, a także stylowe tarcze do wyboru. W edycji limitowanej dodatkiem do zegarka jest bransoletka marki Ania Kruk.

Zegarek to już nie tylko praktyczny sprzęt, ale również nieodzowna część każdej stylizacji oraz element biżuterii. Dlatego już po raz trzeci Maxcom połączył siły z marką Ania Kruk. Tym razem do najnowszego smartwatcha FW52 Diamond dodano bransoletkę szczęścia z zawieszką w kształcie diamentu. Zawieszka, ozdobne kuleczki i emblemat marki wykonane są ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym, różowym złotem. Bransoletka została zaprojektowana specjalnie dla firmy Maxcom i wraz z zegarkiem tworzy idealne dopasowanie, które możesz podarować w prezencie. Zestaw jest umieszczony w efektownym pudełku, gotowym do położenia pod świąteczną choinką.

Zobacz: Maxcom FW63 Cobalt Pro – tani zegarek na ekstremalne wyprawy

Zobacz: Maxcom FW53 Nitro GPS to smartband dla aktywnych

Jak informuje producent zegarka, Diamond to technologia zamknięta w ponadczasowej i bardzo kobiecej formie. Zainspirowany kształtem i blaskiem diamentów smartwatch ma sprawić, że kobieta poczuje się stylowo w każdej sytuacji, niezależnie od aktualnego trendu w modzie. W zestawie, oprócz biżuteryjnej bransoletki, znajduje się pudrowo-różowy pasek silikonowy.

Elegancki i kobiecy design kryje w sobie wiele funkcji sportowych i zdrowotnych. Maxcom podaje, że zegarek może w sposób ciągły mierzyć puls oraz ciśnienie krwi za pomocą optycznych czujników, które dbają o wiarygodność pomiarów. Ich wyniki pojawiają się na bieżąco na ekranie zegarka i automatycznie są zapisywane w aplikacji. Ponieważ Maxcom FW52 Diamond został zaprojektowany specjalnie dla kobiet, oferuje funkcję monitorowania cyklu menstruacyjnego oraz kalendarz ciążowy.

Smartwatch został wyposażony w dotykowy, 1,09-calowy ekran wykończony szlifem na kształt diamentu. Urządzenie ma smukłą konstrukcję i waży tylko 49 gramów.

Maxcom FW52 Diamond pomoże użytkowniczce zrealizować założoną liczbę kroków, policzy spalone kalorie, przypomni o konieczności napicia się wody oraz zarejestruje parametry związane z konkretną dyscypliną sportową. Dzięki temu można monitorować postępy w dążeniu do sportowego celu. Zegarek potrafi również zainspirować do pracy nad świadomym oddechem. Z kolei wbudowana bateria pozwala na 5 dni działania smartwatcha bez ładowania, a zabiegane kobiety z pewnością docenią przydatną funkcję „znajdź telefon”.

Dostępność i cena

Zestaw złożony z zegarka Maxcom FW52 Diamond oraz bransoletki marki Ania Kruk jest dostępny w Orange za 369 zł. Całą kwotę można zapłacić jednorazowo lub rozłożyć na 20 rat 0% po 18,45 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Zobacz: Zegarki Amazfit taniej nawet o 350 zł. Okazje na Black Friday

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom