Zegarki Amazfit taniej nawet o 350 zł. Okazje na Black Friday

Black Friday w Amazfit startuje już dziś. W promocji można kupić cztery popularne zegarki marki ze zniżkami nawet 350 zł.

Oferta promocyjna Amazfit obejmuje popularne zegarki z czterech serii:

Amazfit T-Rex 2 ,

, Amazfit GTS 4 ,

, Amazfit GTR 4 ,

, Amazfit GTR Mini.

Zobacz: Smartwatch Amazfit Active wchodzi do sprzedaży w Polsce. Oto ceny

Pierwszy model w promocji, Amazfit T-Rex 2, to wytrzymały smartwatch, który przeszedł 15 testów wytrzymałościowych. Jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe. Na jednym ładowaniu baterii pracuje do 24 dni. Oferuje m.in. dwuzakresowy GPS, do tego obsługuje 5 systemów satelitarnych. Pozwala importować trasy i może nawigować w czasie rzeczywistym. Monitoruje przez całą dobę kluczowe dla zdrowia parametry, ma także ponad 150 trybów sportowych. Cena standardowa i promocyjna wynosi odpowiednio 1199 zł i 999 zł.

Amazfit GTS 4 i Amazfit GTR 4 pojawiły się w sprzedaży rok temu i wciąż są jednymi z najpopularniejszych modeli na rynku. To zegarki dla osób, które cenią sobie elegancję, nie ćwiczą regularnie, ale są lub chcą być aktywne. Oferują szereg praktycznych funkcji zdrowotnych i sportowych. To, co je różni, to design. Amazfit GTS 4 otrzymał prostokątny, a Amazfit GTR 4 okrągły ekran. W promocji oba modele będą kosztować 849 zł, a więc można zaoszczędzić 350 zł.

Amazfit GTR Mini również cieszy się ogromną popularnością. Tak jak seria Amazfit GTS i Amazfit GTR, jest przede wszystkim smartwatchem lifestylowym. Został zaprojektowanym z myślą o osobach, dla których cena jest ważna. W promocji będzie kosztować 469 zł (wcześniej 619 zł).

Amazfit na Black Friday – gdzie kupić?

Tańsze smartwatche Amazfit będą dostępne w promocyjnych cenach w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Max Elektro, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.pl. Promocje startują dziś, 17 listopada i mogą trwać do końca listopada lub wyczerpania zapasów.

Zobacz: Pół roku z Amazfit GTS 4 i GTR 4. Nie mam zamiaru ich oddać (test)

Zobacz: Amazfit T-Rex 2: pójdziesz z nim w góry, na pustynię i za krąg polarny (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Amazfit