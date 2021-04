Mało Realme? Nadchodzi kolejny model

Już niedługo możemy zobaczyć kolejny model Realme. Tym razem będzie on miał jeden z lepszych układów MediaTeka.

O Realme zdecydowanie nie można powiedzieć, że próżnuje. Chiński producent tylko w tym roku zaprezentował po kilka różnych modeli z takich serii jak GT, V, G, 8 czy C. Bezpośredni konkurent Xiaomi na niższej półce cenowej prezentuje nowe smartfony prawie co tydzień. Niedługo pojawi się kolejny. Niektóre źródła spekulują, że może on nosić nazwę Realme 8i. Producent nie skończył jeszcze wydawać tej serii - czekają nas choćby warianty 5G. Teraz nadchodzące urządzenie pojawiło się w bazie chińskiej agencji regulacyjnej TENAA.

Nowy telefon będzie miał układ MediaTek Dimensity 1100 oraz akumulator o pojemności 4400 mAh. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,43 cala. Będzie on miał wbudowany czytnik linii papilarnych. Urządzenie będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11. Niestety, póki co to jedyne informacje, jakie mamy na temat specyfikacji technicznej tego smartfonu. Wiadomo jednak, że Realme chce, by był on jak najbardziej budżetowy. W tym zresztą chińska firma jest ekspertem.

