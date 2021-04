Realme 8: ruszyła przedsprzedaż taniego telefonu z ekranem AMOLED

13 kwietnia 2021 roku ruszyła polska przedsprzedaż smartfonu Realme 8. Urządzenie w wariancie 4/64 GB można kupić za 799 zł. To dosyć atrakcyjna cena, jak na sprzęt z wyświetlaczem Super AMOLED.

Realme 8 to zaprezentowany w Polsce 8 kwietnia tego roku nowy, niedrogi smartfon tej marki. Urządzenie zostało wyposażone między innymi w świetny wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+, pod którego powierzchnią schowano optyczny czytnik linii papilarnych. Urządzenie ma z tyłu cztery aparaty fotograficzne (główny o rozdzielczości 64 Mpix), a za płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych aplikacji i gier odpowiada wydajny chipset MediaTek Helio G95. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W.

Realme 8 w przedsprzedaży

Smartfon Realme 8 jest dostępny w dwóch konfiguracjach pamięci: 4/64 GB za 899 zł i 6/128 GB za 999 zł. W przedsprzedaży, która potrwa od 13 do 19 kwietnia 2021 roku, tańszy wariant można kupić za 799 zł, czyli o 100 zł taniej. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne urządzenia, czarna i srebrna, z mottem marki na tylnym panelu. W ograniczonej liczbie egzemplarzy do polski trafi również wersja w kolorze awangardowej czerni, która nie będzie ozdobiona mottem.

Regularna sprzedaż Realme 8 ruszy w Polsce 20 kwietnia tego roku. Smartfony będą dostępne sieciach sklepów Media Expert, RTV EURO AGD, Neonet, X-Kom, Komputronik, Sferis.pl oraz Morele.net. Urządzenia kupimy także na Allegro oraz w partnerskich sklepach internetowych realmeshop.pl i sklep-realme.pl. Smartfony pojawią się również w ofercie dwóch sieci komórkowych: Play oraz T-Mobile.

