Lenovo pokaże telefon z 18 GB RAM-u

Telefony dla graczy przekraczają kolejne granice. Tym razem Lenovo pokaże taki, który ma 18 GB RAM.

Niedawno Lenovo zaprezentował swój kolejny telefon dla graczy, jakim jest Lenovo Legion 2 Pro. Nie znaczy to jednak, że widzieliśmy już wszystko w tym temacie chiński producent ma nam do pokazania. Lenovo już jutro pokaże bowiem jego inną wersję. tym razem zobaczymy smartfon z 18 GB RAM. Większość komputerów ma mniej. Taki telefon będzie zatem przeznaczony dla osób, które naprawdę, ale to naprawdę potrzebują potężnego smartfonu. Lenovo Legion 2 Pro w swojej najmocniejszej wersji będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 888, 18 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Klienci mogą się też spodziewać wyświetlacza AMOLED o odświeżaniu 144 Hz i akumulatora o pojemności 5500 mAh. Do kompletu będą dwa porty USB i specjalny system chłodzenia. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej. Rynek smartfonów dla graczy zawsze był tym, który wydawał najmocniejsze urządzenia w świecie Androida. Wygląda jednak na to, że Asus, Lenovo i reszta wesołej kompanii naprawdę nie mają zamiaru zwalniać.

Źródło tekstu: seekdevice.com