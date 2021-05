Lenovo Yoga Pad Pro pojawi się 24 maja

Już pod koniec maja pojawi się nowy dobrze wyposażony tablet Lenovo. Będzie to model Lenovo Yoga Pad Pro.

Lenovo w segmencie smartfonów zaznacza co prawda swoją obecność dość wyraźnie (w naszym regionie jako Motorola), jednak wyraźnie jest z tyłu za swoją rodzimą konkurencją. Prawdziwa siła Lenovo tkwi w rynku laptopów, gdzie Chińczycy regularnie wymieniają się na prowadzeniu z amerykańskim HP. Ostatnio coraz lepiej idzie Lenovo też na rynku tabletów. Obecnie zajmują oni trzecią pozycję w tym segmencie, zaraz za przyspawanymi do dwóch pierwszych stopni podium Apple'a i Samsunga.

Już 24 maja na rynku zadebiutuje kolejny tablet chińskiej firmy. Będzie to Lenovo Yoga Pad Pro. Ma on rozróżniać 4096 różnych poziomów nacisku, co sprawi, że będzie on świetnym wyborem dla artystów. Nowy tablet będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 870, trzynastocalowy wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz, port HDMI oraz dwa USB-C. Jeden w założeniu ma posłużyć do ładowania, drugi - do podłączenia akcesoriów. Nie zabraknie też Dolby Atmos i Dolby Vision. W pierwszej kolejności nowy tablet pojawi się jak zwykle na rynku chińskim.

