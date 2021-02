Lenovo K31 na świecie będzie Motorolą Moto E7i Power

Śledząc premiery smartfonów sygnowanych znakiem Lenovo, możemy łatwo spostrzec nowe telefony Motoroli. To zwykle te same urządzenia, ale z inną nazwą. Teraz będzie tak samo.

Motorola jest częścią grupy Lenovo, dlatego wcale nie dziwi fakt, że modele, które najpierw pojawiają się pod jedną marką, potem wchodzą na rynek raz jeszcze. Tym razem jako urządzenia tego drugiego producenta. Tak samo będzie też ze smartfonem Lenovo K31, który w większości krajów świata pojawi się jako Motorola Moto E7i Power. Nowy telefon będzie mieć wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Będzie to naprawdę budżetowy model, bowiem klient otrzyma 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. W przypadku aparatu będą to dwa sensory z tyłu - 13 Mpix i 2 Mpix oraz jeden sensor z przodu - 5 Mpix.

Kuszący będzie za to akumulator, który będzie miał pojemność 5000 mAh. Ciekawe jest to, że nowy smartfon ma mieć Androida 10. Cóż, zostaje mieć nadzieję, że to tylko przypadek egzemplarza testowego a właściwy smartfon będzie już wydany z najnowszą wersją systemu na pokładzie. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie pojawi się nowy smartfon, najpewniej będzie to jednak końcówka pierwszego kwartału lub sam początek drugiego.

Źródło tekstu: 91mobiles, wł