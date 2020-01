Komputer 5G? To nowy pomysł Lenovo - Yoga 5G ze Snapdragonem 8cx

Od sieci 5G nie ma już ucieczki i możemy być pewni, że rok 2020 zdominują nowości wspierające ten standard łączności. Nie tylko smartfony – Firma Lenovo przedstawiła hybrydowy laptop z 5G, model Yoga 5G, znany wcześniej w prototypowej wersji jako Project Limitless.

Na targach CES 2020 Lenovo zaanonsowało kilka nowych produktów, a wśród nich uwagę zwraca pierwszy laptop z łącznością 5G. Prototyp tego modelu został pierwszy raz pokazany w maju 2019 r. na targach COMPUTEX Taipei i wówczas nosił nazwę Project Limitless. Teraz urządzenie otrzymało swój ostateczny kształt i jest gotowe do rynkowej premiery jako Yoga 5G.

Yoga 5G łączy typowe funkcje komputerowe z rozwiązaniami stosowanymi dotąd w smartfonach. Jest to ultramobilny laptop „2 w 1” oraz pierwszy na świecie komputer PC działający na platformie Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Oferuje pracującym zdalnie użytkownikom szybką łączność 5G, którą zapewnia modem Snapdragon X55. Z siecią 5G laptop łączy się, korzystając z pasma milimetrowego i pasma sub-6GHz. Dzięki temu maksymalna szybkość pobierania danych może wynieść nawet 4 Gbps. Oczywiście nie brakuje też łączności LTE do 2 Gbps (modem X24) oraz Wi-Fi 802.11 ac/ad 2,4 GHz, 5 GHz i 60 GHz.

Yoga 5G waży 1,3 kg, ma ekran 14 cali Full HD o jasności 400 nitów z możliwością obsługi za pomocą cyfrowego piórka. Wykonany w technologii 7 nm Snapdragon 8cx składa się z ośmiu rdzeni Kryo 495 (4x Kryo 495 Gold 2,84 GHz, 4x Kryo 495 Silver 1,80 GHz) oraz grafiki Adreno 680, co zapewnia wydajność porównywalną do procesora Intel i5-8250U. Urządzenie wyposażone jest w głośniki stereo, czytnik linii papilarnych i kamerę IR do rozpoznawania twarzy. Obiecywany czas pracy ma wynieść aż 24 godziny. Zainstalowany system to Windows 10, jednak do prawidłowego działania potrzebne są aplikacje dla platformy ARM64.

Model Yoga 5G będzie dostępny od wiosny 2020 w cenie od 1499 USD (5700 zł). Cena i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.

Źródło tekstu: Lenovo, wł.