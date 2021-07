Już niedługo Vivo S10 i Vivo V21 SE

Już niedługo chiński Vivo zaprezentuje kolejne nowe urządzenia. Tym razem będzie to Vivo S10 oraz Vivo V21 SE.

Seria Vivo V21 składa się już z trzech urządzeń. Są to telefony Vivo V21 5G, V21e oraz V21e 5G. Wszystko jednak wskazuje na to, że doczekają się one kolejnego brata. Będzie To Vivo S21 SE, który miał pojawić się już wcześniej. Dopiero teraz jednak nowy smartfon pojawił się w AI Benchmark (ostateczny wynik to 36,3). Możemy się spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 720, 8 GB RAM oraz systemu operacyjnego Android 11. Dokładnie taki sam układ ma V21e, będziemy zatem musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie będą między nimi różnice.

Niedługo pojawi się też Vivo S10, który niedawno przeszedł testy w bazie benchmarków Geekbench. Do testu Geekbench 5.1.0 przystąpił model z układem MediaTek Dimensity 1100, 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Model osiągnął wynik 647 punktów w teście jednego rdzenia i 2398 punktów w teście wielu rdzeni. W obu przypadkach nie znamy jeszcze dokładnej daty debiutu nowych telefonów. Nie wiemy też jak będzie z dostępnością w Polsce, ale na pewno do naszego kraju trafi klasyczny Vivo V21 5G.

Źródło zdjęć: vivo

Źródło tekstu: yabishekhd, mysmartprice