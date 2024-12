Jeden Huawei skanibalizował drugiego. Mate 70 ze słabszą sprzedażą

Huawei Mate 70 sprzedaje się słabiej niż Huawei sobie założył. Wygląda na to, że po prostu jeden model marki zjadł drugi. Huawei Mate XT cieszył się bowiem zaskakująco dużą popularnością.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zaledwie kilka dni temu w końcu zadebiutował Huawei Mate 70. Model miał za sobą dość wyboistą drogę, głównie związaną z układami Kirin 9020. Teraz nowy telefon Huaweia jest w przedsprzedaży, a właściwa sprzedaż zacznie się 4 grudnia. Huawei przewiduje jednak, że sprzedaż będzie słabsza niż wcześniej podejrzewał.

Huawei Mate 70 ze słabszą sprzedażą. Przegrał z innym Huaweiem

Przedsprzedaż nowego modelu nie idzie najlepiej. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się dobić do poziomu Huaweia Mate 60. Chiński producent zauważył, że klienci nie są po prostu zainteresowani klasycznym flagowcem. Co może być powodem?

Nie tak dawno Huawei też był bardzo zaskoczony, wtedy jednak pozytywnie. Huawei Mate XT Ultimate wyprzedał się bowiem za dobrze. Tak dobrze, że klienci którzy specjalnie poszli do sklepów pierwszego dnia sprzedaży często odchodzili z kwitkiem. Model Mate Xt pobił bowiem założenia przedsprzedaży i osiągnął 7 milionów rezerwacji. Rynek flagowców jest stosunkowo niewielki, większą część sprzedaży stanowią zawsze budżetowce i średniaki. Wygląda na to, że zamożniejsi klienci w tym roku po prostu kupili Mate XT. Na problemy ze sprzedażą w Chinach narzekał też Apple, wtedy też źródłem problemu był trifold Huaweia.

Zobacz: Huawei poszalał. Zgarniesz m.in. świetne zegarki kilka stów taniej

Zobacz: Huawei Mate XT trafia do sklepów. Wyprzedał się... zbyt dobrze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: huaweicentral, wł