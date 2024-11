Huawei poszalał. Trudno uwierzyć, że to promocja, a nie błąd na stronie

W nowej promocji Huawei zgarnąć można produkty klasy premium w atrakcyjnych cenach. Wybieramy najciekawsze oferty.

Black Friday to nie tylko masa bilbordów i ciągłe nagabywanie wyprzedażami różnej wartości. To także okazja, żeby przypomnieć sobie o najciekawszych sprzętach, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i, kto wie, może nawet upolować któryś z nich z jakimś fajnym rabatem?

Przykładowo, w ramach specjalnej promocji firmy Huawei do zgarnięcia są smartwatche, tablety i sprzęt grający w rewelacyjnych cenach, a często także z wartościowymi prezentami w zestawie.

O kilku spośród najciekawszych propozycji zafundowanych nam przez producenta na Black Friday pisaliśmy już TUTAJ. Na tym jednak nie koniec, a na liście znajdziemy jeszcze kilka interesujących propozycji.

Huawei FreeBuds Pro 3



Huawei FreeBuds Pro 3 to jedne z bardziej cenionych w naszej redakcji słuchawek bezprzewodowych. Mówimy tu o dokanałówkach klasy premium, których głównym atutem jest świetna jakość dźwięku. Duże przetworniki dynamiczne (średnica 11 mm) gwarantuję bardzo dobre odwzorowanie wszystkich częstotliwości. W połączeniu z obsługą bezstratnych kodeków takich jak L2HC 2.0, HWA i LDAC gwarantuje to doznania dźwiękowe na niemalże audiofilskim poziomie.

A oczywiście poza rewelacyjną jakością dźwięku znajdziemy tu także sporo atutów natury stricte użytkowej: skuteczny system aktywnej redukcji hałasów (ANC), bardzo dobry mikrofon, długi czas pracy na baterii (nawet 31 godzin) i wiele, wiele więcej. Warto się skusić, tym bardziej, że aktualnie Huawei FreeBuds Pro 3 mogą być Wasze za jedyne 599 zł.

Huawei FreeClip



Kolejną propozycją dla melomanów są słuchawki Huawei FreeClip. To także TWS-y, ale nieco bardziej intrygujące. Zresztą wystarczy spojrzeć na zdjęcia – już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu do czynienia z produktem absolutnie unikalnym.

Huawei FreeClip to słuchawki douszne na specjalnym klipsie, dzięki którym mają być dużo wygodniejsze od klasycznych konstrukcji, trzymających się w pełni na małżowinie. Komfort jest tutaj zdecydowanie na pierwszym planie. Jednocześnie jednak to nadal sprzęt dobrze grający, z długim czasem pracy na baterii (nawet 36 godzin), a nawet wyposażony w skuteczną funkcję redukcji szumów.

A ile taka przyjemność kosztuje? W czarnopiątkowej wyprzedaży słuchawki Huawei FreeClip mogą być nasze już za 699 zł.

Huawei Pura 70 Ultra



My z okazji nowej promocji Huawei przypomnieliśmy sobie o rewelacyjnym Huawei Pura 70 Ultra, którego można obecnie kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Bo wiecie, choć od jego premiery minęło już kilka miesięcy, Huawei Pura 70 Ultra to w dalszym ciągu smartfon, który pod względem możliwości fotograficznych zostawia resztę daleko w tyle. Wystarczy spojrzeć na główny aparat. Nie dość, że mamy tu jeden z największych sensorów, jakie w ogóle można znaleźć w telefonach (1”), to na dodatek sparowano go z imponującym obiektywem o zmiennej przysłonie f/1.6-4.0.

Sam fotograficzny arsenał Pury 70 Ultra jest klasą samą w sobie, co docenił między innymi serwis DxOMark, czyniąc z testowanego smartfonu aktualnego w chwili pisania tych słów króla fotografii mobilnej.

- fragment testu na TELEPOLIS.PL

A to przecież nie koniec, bo oprócz tego znajdziemy tu teleobiektyw z 3,5-krotnym przybliżeniem i fenomenalnym trybem makro oraz moduł ultraszerokokątny z ogniskową odpowiadającą 13 mm dla pełnej klatki. Wszystkie charakteryzują się niemal tak samo dobrymi parametrami, co główna jednostka.

W dużym skrócie to taki telefon, dzięki któremu wprawny fotograf zrobi zdjęcia porównywalne z przysłowiową lustrzanką. Takie z rewelacyjnymi kolorami, perfekcyjną dynamiką i doskonałym odwzorowaniem detali oraz gry świateł. Gdyby nie zwykłe przyzwyczajenie, pewnie nosiłbym Purę w kieszeni zamiast mojego bezlusterkowca, bo i nie widzę powodu, dla którego miałbym tego nie robić. Jakość zdjęć też potrafi wyrwać z butów, a to wszystko w sprzęcie, który bez problemu mieści się w kieszeni.

To nie tylko świetny smartfon, ale i jeden z najlepszych aparatów kompaktowych, jakie aktualnie znajdziecie w sklepach. Tym bardziej warto skorzystać z oferty przygotowanej przez producenta z okazji Black Friday. W sklepie Huawei.pl model Huawei Pura 70 Ultra można obecnie zgarnąć za 4999 zł. Dodatkowo w prezencie czeka na Was dedykowane etui.

Świetne okazje prosto od Huawei

To tylko kilka spośród długiej listy okazji, przygotowanych z okazji Czarnego Piątku przez Huawei. Pełną listę promocji znajdziecie na stronie Huawei.pl. Oprócz tego kupując w oficjalnym sklepie producenta możemy skorzystać z oferty nawet 20 rat 0 procent, darmowej dostawy i dodatkowego rabatu w wysokości 50 zł, jeśli zapiszecie się do newslettera. Trzeba jednak się spieszyć – promocja potrwa jedynie do 1 grudnia 2024.

Oto lista przecen, które czekają na Was w sklepie Huawei.pl:

Huawei Pura 70 Ultra - 4999 zł + etui w prezencie (cena z 30 dni: 5599 zł),

- 4999 zł + etui w prezencie (cena z 30 dni: 5599 zł), Huawei MatePad Pro 13.2” - 3599 zł (cena z 30 dni: 3999 zł),

- 3599 zł (cena z 30 dni: 3999 zł), Huawei MatePad Pro 12.2” (12GB/256GB) - 3099 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 3299 zł),

- 3099 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 3299 zł), Huawei MatePad 12 X (8GB/256GB) - 1999 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 2099),

- 1999 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 2099), Huawei MatePad 11.5” (6GB/128GB) - 899 zł (cena z 30 dni: 999 zł),

- 899 zł (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 4 46 mm Active Color Edition - 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 999 zł),

- 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 4 41 mm Green Color Edition - 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie + waga Huawei Scale 3 za 9,90 zł (cena z 30 dni: 999 zł),

- 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie + waga Huawei Scale 3 za 9,90 zł (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 5 – przedłużona gwarancja + waga Huawei Scale 3 za 9.90 zł,

– przedłużona gwarancja + waga Huawei Scale 3 za 9.90 zł, Huawei Watch 4 Pro Classic - 1699 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 1999 zł),

- 1699 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 1999 zł), Huawei Watch 4 Pro Space Edition - 2399 zł (cena z 30 dni: 2799 zł).

Warto się skusić – niezależnie od tego, czy szukacie smartfona z fenomenalnym aparatem, czy dobrego sprzętu grającego, lepsza okazja może się szybko nie pojawić.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Huawei.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała, Lech Okoń, Marian Szutiak), Huawei, Shutterstock