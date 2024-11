Nie czekajcie na Black Friday. Nowa promocja Huawei pozamiatała

W sklepie Huawei.pl wystartowały promocje z okazji Black Week. Jeśli szukacie nowego sprzętu elektronicznego, obok tej okazji nie możecie przejść obojętnie.

Gdzie znaleźć najlepsze promocje na Black Friday? Odpowiedź jest bardzo prosta, a zaczyna się na literkę „H”.

W oficjalnym sklepie internetowym Huawei wystartowała wielka wyprzedaż. Do zgarnięcia są m.in. najnowsze smartwatch i tablety producenta, a wszystko oferowane jest w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Lista przecenionych produktów jest tak długa, że w pierwszej chwili może autentycznie onieśmielać. No ale od czego macie nas?

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się najciekawszym naszym zdaniem okazjom, na które możecie się załapać w promocji. Żeby z nich skorzystać, wystarczy zajrzeć na stronę huawei.pl przed 1 grudnia 2024.

Huawei MatePad 11.5”



Szukacie fajnego tabletu za grosze? Podczas wyprzedaży w sklepie Huawei znajdziemy model Huawei MatePad 11.5” za 899 zł. To świetny sprzęt do codziennego użytku. Znajdziemy tu wyświetlacz IPS o przekątnej 11,5” i odświeżaniu 120 Hz, wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i potężny akumulator o pojemności 7700 mAh. Wszystko zamknięte w zgrabnej metalowej obudowie o grubości raptem 6,85 mm.

Po teście topowego MatePada Pro 13.2 myślałem, że „nic poniżej tego”, ale okazało się, że jedenastka ma masę zalet. Pierwsza to świetna jakość wykonania – płaska, metalowa obudowa jest praktyczna na co dzień, nie męczy dłoni, a jednocześnie świetnie wygląda. Taki rozmiar tabletu okazał się tez idealnym kompromisem – jest na tyle mały i lekki, że wygodnie się go przenosi i trzyma, a na tyle duży, że wszystko dobrze na nim widać.

- fragment recenzji na TELEPOLIS.PL

Czy da się znaleźć lepszy tablet? Pewnie tak. Ale za te pieniądze? Heh, powodzenia…

Huawei MatePad 12 X



Huawei MatePad 12 X to jeden z nowszych tabletów w ofercie producenta. Jednocześnie to świetna propozycja dla osób szukających niedrogiego tabletu graficznego o olbrzymich możliwościach. Jeśli chodzi o specyfikację, czeka na nas m.in. doskonały wyświetlacz o przekątnej 12”, charakteryzujący się praktycznie perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów. Do tego obowiązkowo mamy potężny akumulator (10 100 mAh), świetne głośniki Huawei Sound i wiele, wiele więcej.

Przede wszystkim jednak w aktualnej promocji możemy go mieć już za 1999 zł. Do tego w prezencie dostajemy dedykowaną klawiaturę Huawei Smart Keyboard i rysik Huawei M-Pencil 3. generacji. Dzięki temu to doskonała propozycja niezależnie od tego, czy szukamy sprzętu do robienia notatek na uczelni, czy też szukamy sprzętu, który pozwoli nam się wyżyć artystycznie.

Huawei MatePad Pro 12.2”



Z kolei propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników jest Huawei MatePad Pro 12.2”. To flagowy tablet o absolutnie topowych parametrach. Ze swojej strony zakochani jesteśmy w tutejszym wyświetlaczu Tandem OLED o przekątnej 12,2”, a to tylko jedna z wielu jego mocnych stron. Przede wszystkim to doskonałe narzędzie do pracy, które w razie potrzeby spokojnie może zastąpić laptopa.

Prawdziwą „potęgę” nowy tablet firmy Huawei pokazuje po ubraniu go w etui z klawiaturą. Akcesorium to, podobnie jak rysik M-Pencil, bardzo sprawnie łączy się z tabletem. Wystarczy umieścić tablet w etui, a aplikacja NearLink zadba o resztę.

- fragment recenzji na TELEPOLIS.PL

Z okazji Black Friday możemy go kupić już za 3099 zł. W tej cenie dostaniemy nie tylko tablet, ale także dedykowaną klawiaturę Huawei Glide Keyboard oraz rysik Huawei M-Pencil 3. generacji.

Huawei Watch GT 4



Jeśli szukacie eleganckiego smartwatcha w rozsądnej cenie, to nie możecie przejść obojętnie obok promocji na zegarki z rodziny Huawei Watch GT 4. Obejmuje ona obydwa rozmiary: 41 i 46 mm. Możemy je zgarnąć za 799 zł, a do tego gratis dostaniemy dodatkowy pasek.

Pewne zalety pozostają też niezmienne – ciekawy wygląd, teraz dodatkowo odświeżony oktagonalną ramką, dobre materiały, solidne wykonanie, ładny ekran, płynne działanie i długi czas pracy. Niezawodny, a nawet niekiedy nieco lepszy, pozostaje zestaw funkcji sportowych i zdrowotnych, w tym aplikacja W formie, ułatwiająca monitorowanie bilansu kalorii.

- fragment recenzji na TELEPOLIS.PL

To jedne z najlepiej wyglądających smartzegarków na rynku. Do tego wyposażono je w bogaty zakres funkcji do monitorowania zdrowia oraz codziennej aktywności. GPS, precyzyjny monitoring snu wraz z analizą oddechu, opcja prowadzenia rozmów telefonicznych „z nadgarstka” – to tylko namiastka tego, co ten sprzęt potrafi. No i warto podkreślić, że w wersji 46 mm możemy liczyć nawet na 14 dni pracy na jednym ładowaniu.

Ale gdybyście jednak zdecydowali się na mniejszy wariant, to też mam dobrą wiadomość, bo oprócz rabatu dostaniecie też inteligentną wagę Huawei Scale 3 za symboliczne 9,90 zł.

Huawei Watch 4 Pro Classic



Jeżeli natomiast szukacie smartwatcha dla najbardziej wymagających użytkowników, idealnym wyborem będzie model Huawei Watch 4 Pro Classic. W promocji kupicie go za 1699 zł, a w prezencie czeka na Was dodatkowy pasek.

Co takiego ma do zaoferowania inteligentny zegarek w wersji pro? Całkiem sporo. Chociażby konstrukcję, w której wykorzystano materiały najwyższej jakości, w tym tytan klasy lotniczej oraz szkło szafirowe. To także jeden z niewielu zegarków z wbudowanym EKG, funkcją nurkowania na głębokość do 30 metrów oraz obsługą eSIM, dzięki czemu pozostaje funkcjonalny nawet wtedy, kiedy nie mamy pod ręką telefonu. To sprzęt, który ma absolutnie wszystko – wybór idealny dla osób, które poważnie podchodzą do tematu zdrowego, aktywnego trybu życia.

Świetne okazje tylko na Huawei.pl

To tylko kilka okazji, które czekają na was w sklepie Huawei.pl. Pełna lista przecenionych produktów jest dużo dłuższa i prezentuje się następująco:

Huawei Pura 70 Ultra - 4999 zł + etui w prezencie (cena z 30 dni: 5599 zł),

- 4999 zł + etui w prezencie (cena z 30 dni: 5599 zł), Huawei MatePad Pro 13.2” - 3599 zł (cena z 30 dni: 3999 zł),

- 3599 zł (cena z 30 dni: 3999 zł), Huawei MatePad Pro 12.2” (12GB/256GB) - 3099 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 3299 zł),

- 3099 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 3299 zł), Huawei MatePad 12 X (8GB/256GB) - 1999 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 2099),

- 1999 zł + klawiatura i rysik w prezencie (cena z 30 dni: 2099), Huawei MatePad 11.5” (6GB/128GB) - 899 zł (cena z 30 dni: 999 zł),

- 899 zł (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 4 46 mm Active Color Edition - 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 999 zł),

- 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 4 41 mm Green Color Edition - 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie + waga Huawei Scale 3 za 9,90 zł (cena z 30 dni: 999 zł),

- 799 zł + dodatkowy pasek w prezencie + waga Huawei Scale 3 za 9,90 zł (cena z 30 dni: 999 zł), Huawei Watch GT 5 – przedłużona gwarancja + waga Huawei Scale 3 za 9.90 zł,

– przedłużona gwarancja + waga Huawei Scale 3 za 9.90 zł, Huawei Watch 4 Pro Classic - 1699 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 1999 zł),

- 1699 zł + dodatkowy pasek w prezencie (cena z 30 dni: 1999 zł), Huawei Watch 4 Pro Space Edition - 2399 zł (cena z 30 dni: 2799 zł).

Oprócz tego kupując w oficjalnym sklepie producenta możemy skorzystać z oferty nawet 20 rat 0 procent, darmowej dostawy i dodatkowego rabatu w wysokości 50 zł, jeśli zapiszecie się do newslettera.

Świetne oferty na Black Week od Huawei

Jeśli szukacie dla siebie nowego sprzętu albo nie macie pomysłu na prezent dla bliskiej osoby, nowa promocja Huawei to okazja, obok której nie można przejść obojętnie. Jeśli chcecie skorzystać z jednej z najlepszych ofert tego sezonu, koniecznie musicie zajrzeć na Huawei.pl.

