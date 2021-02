iPhone 12: szykują się problemy z dostępnością?

Branża technologiczna przeżywa aktualnie kryzys związany z brakiem półprzewodników. Wygląda na to, że bieżąca sytuacja może się negatywnie odbić także na produkcji nowych iPhone'ów.

O problemach z dostępnością półprzewodników słyszymy nie po raz pierwszy. Aktualnie wszystkie firmy zajmujące się produkcją układów scalonych pracują na maksymalnych obrotach, a i tak nie są w stanie sprostać aktualnemu olbrzymiemu popytowi. Efekty widać na sklepowych półkach, chociażby pod postacią ograniczonej dostępności kart graficznych czy konsol nowej generacji.

Jak jednak zwraca uwagę redakcja serwisu Bloomberg, trwający aktualnie kryzys może pociągnąć za sobą więcej ofiar. Według rynkowych analityków nawet taki gigant jak Apple może mieć problem z utrzymaniem produkcji swoich urządzeń na aktualnym wcześniej poziomie, co z kolei może się negatywnie odbić tegorocznej sprzedaży iPhone'ów.

Czy to oznacza, że wkrótce iPhone 12 stanie się towarem równie deficytowym, co np. PlayStation 5? To na razie trudno ocenić, choć tak czarny scenariusz wydaje się na razie raczej mało prawdopodobny. Na pewno jednak trwający scenariusz w jakimś stopniu odbije się także na klientach Apple.

Zła wiadomość jest taka, że problemy z dostępnością półprzewodników będą towarzyszyły nam jeszcze długo. Część prognoz sugeruje, że nawet do końca roku.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Bloomberg, GSMArena