Czy Apple wstrzyma produkcję iPhone'a 12 mini?

Małe telefony mają swoich wiernych fanów. Zawsze starał się o nich dbać japoński Sony, który oferował serię Compact. Potem Japończycy zmienili ją w większą (ale i tak mniejszą niż inne telefony) serię 5. Jednocześnie obie odsłony modelu Apple iPhone SE przebiły wszelkie oczekiwania i sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Apple postanowił pójść za ciosem i pokazał pierwszego od dawna małego flagowca - iPhone'a 12 mini. Początkowo model sprzedawał się naprawdę dobrze - iPhone 12 mini odpowiadał za 15% sprzedaży wszystkich iPhone'ów. Dzięki temu zarówno Sony, jak i Asus przypomnieli sobie o tym, że telefony mogą mieć wyświetlacze mniejsze niż sześć cali.

Niestety, potem sprzedaż spadła do 6%. Powodem były duże problemy z wyświetlaczem i wytrzymałością akumulatora. Teraz analitycy JP Morgan twierdzą, że Apple w przyszłym kwartale wstrzyma produkcję tego urządzenia. Nie oznacza to jednak końca serii mini - według nich Apple już pracuje nad tym, by w następnej serii smartfonów polepszyć akumulator bez powiększania urządzenia.

