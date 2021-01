Xperia Compact ma być odpowiedzią Sony na iPhone'a 12 mini

Firma Sony podobno pracuje nad nową kompaktową Xperią. Smartfon, który będzie konkurentem dla iPhone'a 12 mini, ma mieć 5,5-calowy wyświetlacz oraz podwójny aparat fotograficzny na tylnym panelu.

140 x 68,9 x 8,9 mm - takie wymiary ma mieć Xperia Compact, czyli flagowy, kompaktowy smartfon Sony, nad którym pracuje japoński producent. Urządzenie z 5,5-calowym będzie większe niż iPhone 12 mini, jednak wciąż wystarczająco mały, by przyciągnąć osoby poszukujące dobrze wyposażonego telefonu z Androidem, ale o niewielkich rozmiarach. Taką przynajmniej nadzieję mają Japończycy, ponieważ okazuje się, że popyt na małe flagowce wcale nie jest szczególnie wysoki. Przekonała się o tym podobno firma Apple, która - jak podają niektóre źródła - postanowiła zmniejszyć produkcję najmniejszego iPhone'a z powodu jego znacznie mniejszej sprzedaży, w porównaniu do większych modeli. W okresie od października do listopada 2020 roku iPhone 12 mini miał stanowić zaledwie 6% całkowitej sprzedaży iPhone'ów 12.

Wróćmy jednak do nadchodzącej Xperii. W niej ekran będzie otoczony dosyć szerokimi ramkami, przynajmniej tak wynika z opublikowanych właśnie renderów, które rzekomo przedstawiają ten model. W górnej części wyświetlacza widzimy wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu znajdziemy dwa kolejne aparaty, w tym główny o rozdzielczości 13 Mpix. Czytnik linii papilarnych jest zintegrowany z przyciskiem zasilania, na wyposażeniu znajduje się również gniazdo audio Jack 3,5 mm.

Kompaktowa Xperia ma zadebiutować wiosną 2021 roku, natomiast jej prezentacja może nastąpić w przyszłym miesiącu.

Źródło zdjęć: voice.com

Źródło tekstu: voice.com