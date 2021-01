Sony Xperia 5 II dostaje Androida 11

Japończycy z Sony zgodnie z obietnicą aktualizują właśnie kolejny ze swoich modeli do Androida 11. Tym razem jest to Sony Xperia 5 II.

Sony to obok fińskiego HMD Global jeden z tych producentów, którzy swoje smartfony aktualizują najszybciej. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na to, że Sony nie wydaje tych smartfonów zbyt wiele. Do dyspozycji co roku mamy większego flagowca (Xperia 1), mniejszego flagowca (Xperia 5), średniaka (Xperia 10) i budżetowca (seria L). Tym razem Japończycy ogłosili, że Sony Xperia 1 II otrzyma Androida 11 jeszcze w grudniu 2020, natomiast w styczniu ucieszą się posiadacze Xperii 5 II. Do lutego mieli czekać użytkownicy Xperii 1 oraz Xperii 5.

Sony zrobił jednak swoim klientom naprawdę miłą niespodziankę i zeszłoroczne flagowce dostały najnowszą wersję Androida już teraz. Naturalnie pojawiło się wtedy pytanie co się stało z Xperią 5 II. Japoński producent natrafił wtedy na niespodziewane problemy, które to jednak na szczęście udało się szybko rozwiązać. W ten sposób Android 11 terminowo trafia do posiadaczy modelu Sony Xperia 5 II. Uaktualnienie ma numer kodowy 58.1.A.1.178 i waży zaledwie 710 MB.

Źródło tekstu: xperiablog, wł