Apple po cichu podnosi ceny. Polacy zapłacą najwięcej

Apple po cichu podnosi ceny iPada Air. Za kompaktowy tablet zapłacimy blisko 25 procent więcej.

Jedni powiedzą, że to inflacja, inni że pazerność. Faktem natomiast jest to, że Apple po cichu wprowadziło podwyżki cen kolejnego produktu. Wraz z premierą produktów z serii iPad - iPada Pro z procesorem M2 oraz odświeżonej wersji podstawowego modelu - gigant z Cupertino postanowił wdrożyć "drobne" korekty do swojego cennika.

Apple podnosi ceny iPada Mini

Jak łatwo się domyślić, nie są one bynajmniej na rękę konsumentom. Na skutek podwyżek więcej zapłacimy za najmniejszy tablet w ofercie producenta, czyli iPada Mini (2021). Urządzenie w swoim podstawowym wariancie z 64 GB pamięci wewnętrznej oraz łącznością Wi-Fi jeszcze niedawno kosztowało 2600 zł. Dziś na stronie Apple widnieje cena 3200 zł. Mamy więc do czynienia ze wzrostem o blisko 1/4 oryginalnej ceny.

Rzecz jasna rewizja cen dotknęła także inne warianty popularnego tabletu:

iPad Mini (2021) 64 GB Wi-Fi - 3199 zł (było 2499 zł)

(było 2499 zł) iPad Mini (2021) 256 GB Wi-Fi - 4199 zł (było 3399 zł)

(było 3399 zł) iPad Mini (2021) 64 GB 5G - 4199 zł (było 3399 zł)

(było 3399 zł) iPad Mini (2021) 256 GB 5G - 5199 zł (było 4199 zł)

Co warto podkreślić, z podwyżką cen iPada Mini spotkamy się w niemal całej Europie, nie tylko w Polsce, choć nie wszędzie są one równie drastyczne. W krajach strefy euro podwyżki wynoszą od 100 do 160 euro.

Mówiąc krótko: tanio to już było.

