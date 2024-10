Infinix Zero 40 5G wkracza do Polski. To będzie hit

Jeden z najciekawszych smartfonów średniej klasy, Infinix Zero 40 5G, wkracza właśnie do Polski. Urządzenie kusi możliwością nagrywania w 4K przednią kamerą, obsługą kamer GoPro i dźwiękiem JBL.

Infinix Zero 40 5G miał swoją premierę pod koniec sierpnia, razem z modelem 4G, a teraz wszedł do sprzedaży w Polsce. Jego cenę ustalono na 2396 zł. Można go kupić w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych.

Smartfon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – fioletowej Violet Garden, czarnej Rock Black i białoszarej Moving Titanium. W zestawie znajduje się komplet akcesoriów: ładowarka z kablem o mocy ładowania 45 W, szkło ochronne na ekran, etui MagSafe oraz słuchawki przewodowe.

Infinix Zero 40 5G to smartfon nie tylko dla twórców wideo

Infinix Zero 40 5G wyposażony jest w zakrzywiony ekran AMOLED LTPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2436), z odświeżaniem do 144 Hz i o jasności 1300 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Za szybką pracę odpowiada układ MediaTek Dimensity D8200 Ultimate wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Na aplikacje i dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Szczególnie ciekawa w Infinix Zero 40 5G jest sekcja foto. Główny aparat ma matrycę 108 Mpix (ISOCELL HM6) ze stabilizacją ProStable (OIS + EIS) oraz PDAF. Wspierany jest przez aparat szerokokątny 50 Mpix (120°) oraz czujnik głębi 2 Mpix, a także poczwórną lampą błyskową.

Z przodu znajduje się aparat selfie 50 Mpix (ISOCELL JN1) z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 4K w 60 kl./s. Tu również znalazła się stabilizacja ProStable, a także podwójny flesz.

Producent zachwala funkcje AI wspierające aparaty przy robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów. Jest też zestaw narzędzi dla twórców wideo – tryb vloga oraz narzędzia edycji i montażu filmów.

Na tym nie koniec – Infinix Zero 40 5G zapewnia współpracę ze sprzętem GoPro. Po podłączeniu urządzeń smartfon może być używany jako monitor kamery GoPro w czasie rzeczywistym.

Atutem mogą się też okazać głośniki stereo z dźwiękiem dostrojonym przez JBL. Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W przewodowym oraz bezprzewodowym 20 W i zwrotnym bezprzewodowym 10 W.

Infinix Zero 40 5G pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem XOS 14.5, a producent obiecuje aktualizacje do Androida 16 i trzy lata poprawek bezpieczeństwa. Jako jeden z pierwszych smartfonów marki model ten jest zintegrowany z Google Gemini.

sierpień 2024 195 g, 7.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB - 108 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix + 50 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 3,10 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Opracowanie własne