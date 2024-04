Nowe smartfony Infinix są już w Polsce. Za 1 zł ekstra dostaniesz przydatny gadżet

Infinix wprowadził do Polski dwa nowe smartfony, modele Note 40 i Note 40 Pro. Urządzenia nie obsługują sieci 5G, ale mają wiele innych zalet. A w promocji na start za dodatkową złotówkę można dokupić przydatną magnetyczną ładowarkę bezprzewodową.

Do sprzedaży w Polsce trafiły właśnie dwa nowe smartfony, Infinix Note 40 oraz Infinix Note 40 Pro. Chiński producent chwali je przede wszystkim za stanowiącą ich wyposażenie udoskonaloną technologię inteligentnego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania All-Round FastCharge 2.0 oraz dźwięk dostrojony przez JBL. Ta pierwsza zasilana jest przez autorski układ Cheetah X1, pozwalający szybko ładować telefony: 50% baterii w 16 minut w Note 40 Pro (zgadza się to z naszym testem) i w 19 minut w Note 40.

Dodatkowo, w komplecie otrzymujemy ochronę baterii, ładowanie bezprzewodowe o mocy do 20 W, ładowanie zwrotne, a także inteligentne ładowanie nocą i w temperaturach do -20°C czy wieloprotokołowe. Daje ponadto możliwość ładowania obejściowego (Bypass Charging 2.0), która umożliwia bezpośrednie zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii w momencie kiedy telefon jest podłączony do ładowarki przewodowej. Zapobiega to przegrzaniu urządzenia podczas gry czy oglądania filmów.

Smartfony są sprzedawane w zestawie z kompletem akcesoriów:

ładowarką z kablem obsługującą maksymalną moc ładowania danego modelu oraz protokół Power Delivery 3.0, co umożliwia ładowanie za jej pomocą również innych urządzeń,

szkłem hartowanym na ekran,

słuchawkami przewodowymi,

etui MagCase, umożliwiającym ładowarki magnetycznej do smartfonu.

Smartfony Infinix Note 40 oraz Note 40 Pro są wyposażone w wyświetlacze AMOLED FullHD+ o szczytowej jasności 1300 nitów i odświeżające obraz z częstotliwością do 120 Hz. Są one chronione szkłem Corning Gorilla Glass. Do dyspozycji użytkowników jest główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix z trzykrotnym bezstratnym zoomem i – w modelu Pro – optyczną stabilizacją obrazu. Aparat do selfie ma 32 Mpix. W złotych wersjach kolorystycznych na wyspie aparatów umieszczono diodę Infinix Active Halo, której pulsowanie, w zależności od ustawień, informuje na przykład o przychodzących połączeniach i powiadomieniach, odtwarzaniu muzyki czy ładowaniu urządzenia.

marzec 2024 190 g, 7.75 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

marzec 2024 190 g, 7.75 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Dostępność i cena. Promocja na start

Smartfony Infinix Note 40 oraz Infinix Note 40 Pro są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych. W przypadku obu urządzeń możemy wybrać obudowę w kolorze złotym (Titan Gold). Note 40 występuje również w kolorze czarnym (Obsidian Black), a Note 40 Pro w kolorze zielonym (Vintage Green). W tym ostatnim przypadku obudowa została pokryta imitacją skóry.

Infinix Note 40 kosztuje w Polsce 1196 zł, a za model Note 40 Pro trzeba zapłacić 1496 zł. W promocji na start za dodatkowe 1 zł otrzymamy bezprzewodową ładowarkę Infinix MagCharge 15 W.

Zobacz: Infinix Note 40 Pro ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz (test)

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Infinix

Źródło tekstu: Infinix