Huawei P Smart S oficjalnie debiutuje

Prawie miesiąc temu pisaliśmy, ze Huawei P Smart S pojawił się na renderach. Teraz najnowszy produkt w ofercie Chińczyków oficjalnie wyszedł na światło dzienne. Jest on już dostępny do kupienia we Włoszech.

Co można kupić za 260 euro? Na przykład we Włoszech można za to mieć telefon Huawei P Smart S. Ma on Kirina 710F, wyświetlacz OLED o przekątnej 6,3 cala oraz dwie wersje kolorystyczne - niebieską i czarną. Urządzenie ma 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, jednak przy użyciu karty pamięci możemy mieć do 256 GB. Smartfon ma potrójny aparat główny (48 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix) i pojedynczy przedni (16 Mpix). Nie zabrakło na szczęście jacka 3,5 mm.

Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Na pokładzie znajdziemy również najnowszą wersję systemu operacyjnego Android z nakładką EMUI 10.1 (dokładnie tą samą, którą właśnie dostaje Huawei P30 Pro). Jeśli to wszystko brzmi znajomo, to nie bez przyczyny. Telefon to w zasadzie Huawei Enjoy 10s, który jest przeznaczony na rynki zagraniczne. Na półwyspie apenińskim telefon już znajduje się w sprzedaży.

Źródło tekstu: gsmarena