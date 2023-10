Huawei MatePad 11 2023. Nowy tablet już dostępny w Polsce

Huawei wprowadził na polski rynek nową, tegoroczną wersję swojego tabletu MatePad 11. Jedenastocalowy model ma zapewniać wygodę pracy jak na laptopie.

Nowy Huawei MatePad 11 2023 wyposażony jest w 11-calowy ekran IPS FullView o rozdzielczości 2,5 K (2560×1600) z wysokim współczynnikiem ekranu do obudowy (86%) i pokryciem palety barw P3. Wyświetlacz zapewnia też częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz. Maksymalna jasność ekranu sięga 480 nitów, co pozwoli korzystać z tabletu także w nasłonecznionych miejscach.

Ekran Huawei MatePad 11 2023 ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminuje migotanie. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.

Tablet wyróżnia się płaską konstrukcją – urządzenie ma zaledwie 7,2 mm grubości i waży 480 gramów – a także nową kompozytową obudową w kolorze gwiezdnej czerni. Znalazło się na niej miejsce na czterokanałowy i czterogłośnikowy system audio wsparty przez algorytmy Histen 8.1.

Producent zachwala, że Huawei MatePad 11 2023 sprawdzi się jako urządzenie do pracy zdalnej. Do tabletu dołączone jest w zestawie etui ochronne oraz bezprzewodowa klawiatura Huawei Smart Keyboard. Można jej używać na dwa sposoby. Po złączeniu klawiatury z etui tablet zamieni się w małego notebooka, a po odłączeniu od etui można postawić tablet na stole i rozsiąść się wygodnie z klawiaturą na kolanach.

Co więcej, tablet może być użyty jako dodatkowy monitor dla laptopa Huawei. W trybie dublowania ekranu można przenieść zawartość ekranu laptopa na tablet i np. wykorzystać MatePada 11 2023 do prac graficznych, a w trybie rozszerzenia można zyskać dodatkową przestrzeń roboczą i pracować na dwóch ekranach jednocześnie.

MatePad 11 2023 ma funkcję redukcji szumów, wykorzystującą dwa mikrofony i algorytmy sztucznej inteligencji, która pozwala w czasie rzeczywistym odfiltrowywać niepożądane częstotliwości, aby zapewnić czystsze brzmienie podczas połączeń wideo. Użytkownik może do nich wykorzystać przedni aparat 8 Mpix (f/2,0). Tylny ma z kolei matrycę 13 Mpix (f/1,8).

Sercem tabletu Huawei MatePad 11 2023 jest układ Snapdragon 865, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na własne aplikacje i dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci wewnętrznej. Łączność zapewnia Wi-Fi 6.

Energię do pracy tabletu MatePad 11 2023 dostarcza akumulator 7250 mAh, który ma zapewniać do 12 godzin odtwarzania filmów 1080p lub do 10 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu. W razie potrzeby urządzenie można podładować dzięki ładowarce o mocy 22,5 W, którą dołączono do zestawu.

MatePad 11 2023: system i aplikacje

Huawei MatePad 11 2023 działa pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 3.1. Producent dodał kilka usprawnień, które mają zapewnić wygodę pracy porównywalną do laptopa. Sprzęt oferuje m.in. możliwość korzystania z aplikacji biurowych WPS Office w wersji jak na PC. Z kolei przy pomocy rysika Huawei M-Pencil można tworzyć odręczne notatki i rysunki, a funkcja AI Voice obsługuje konwersję głosu na tekst.

W tablecie zainstalowano także aplikację Notatki Huawei, która integruje wiele narzędzi typograficznych i umożliwia swobodną edycję oraz sortowanie notatek. Dzięki SuperHub łatwo skopiować treści, a takie funkcje jak App Multiplier i Multi Window sprawiają, że można podzielić ekran i zmultiplikować okna jednej aplikacji.

Użytkownik może obsługiwać do czterech zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające. Można np. edytować e-maile podczas czatowania, równolegle oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania.

Dostępność i cena

Sugerowana cena tabletu Huawei MatePad 11 2023 w wersji z 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB pamięci RAM w zestawie z klawiaturą oraz rysikiem wynosi 2299 zł.

Sprzedaż ruszyła 16 października 2023 r., a tablet dostępny jest wyłącznie w sklepie internetowym i salonach operatora sieci Plus. Oferta może jednak ulec zmianie.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei