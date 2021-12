Huawei Mate V - wiemy kiedy pojawi się Huawei z klapką

Huawei jeszcze w tym miesiącu szykuje nowy składany smartfon. Huawei Mate V będzie składakiem z klapką.

Segment składanych smartfonów powoli, ale stale się rozwija. Huawei to jeden z tych producentów, którzy są w nim najdłużej. Chińczycy nie mieli jednak do tej pory swojego smartfonu z klapką. W sektorze zginanych telefonów widzimy bowiem trend na dwa różne typy urządzeń. Pierwsze rozkładają się do formy tabletu, drugie to nowe życie dla telefonów z klapką. Do tej pory widzieliśmy jedynie serię X, która jest przedstawicielem pierwszego rodzaju.

Już od kilku miesięcy jednak dochodzą do nas sygnały o tym, że Huawei szykuje składaka z klapką. Ma się on nazywać Huawei Mate V. Litera V jest bardzo dobrym symbolem dla modelu z klapką, trzeba przyznać. Teraz okazuje się, że nowy telefon zadebiutuje 23 grudnia. Tajemnicą pozostaje jednak większość specyfikacji technicznej nowego urządzenia. Do tej pory dowiedzieliśmy się jedynie, że będzie ono miało układ Kirin 9000. Tuż przed świętami pojawią się jednak też inne urządzenia. W trakcie tej samej konferencji mają też pojawić się telewizory, laptopy oraz nowa inteligentna opaska sportowa.

