Huawei też chce mieć składaka z klapką. Huawei Mate V jeszcze w 2021

Huawei szykuje kolejny składany smartfon. Tym razem Chińczycy zainspirowali się sukcesem telefonów z klapką i szykują własny. Będzie się nazywał Huawei Mate V.

Huawei i Samsung odpowiadają za to, że składane smartfony stały się rzeczywistością. Chińska marka odpuściła jednak na ostatniej prostej i to Samsung stał się nieformalnym ojcem tego typu smartfonów. To Koreańczycy odpowiadają teraz za ponad 70% rynku takich telefonów. O resztę walczą głównie Huawei i Motorola. Król na tym rynku ma dwie różne serie składanych smartfonów. Pierwsze z nich rozkładają się do formy tabletu, natomiast inne przypominają telefony z klapką. O tym, że takie podejście jest receptą na sukces jest przekonany Apple, który w 2023 sam chce wprowadzić własne wersje Folda i Flipa.

Teraz do tego samego wniosku doszedł Huawei. Chińczycy szykują model Huawei Mate V. Litera V ma właśnie przypominać składany telefon z klapką. Nowe urządzenie ma dołączyć do Huaweia Mate X jeszcze w tym roku. Na swój sposób uzasadnia to też opóźnienie w debiucie Mate'a 50. Ograniczone moce produkcyjne trzeba skierować do innego segmentu. Niewiele wiemy jeszcze na temat specyfikacji nadchodzącego telefonu. Na pewno będzie on miał jednak Kirina 9000.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: myfixguide, wł