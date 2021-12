Hi Nova 9 5G debiutuje. To Huawei? Nie, to Poczta Chińska

W Chinach zadebiutowały dwa nowe smartfony z 5G – Hi nova 9 5G oraz nova 9 Pro 5G. Wyglądają jak telefony Huawei, ale formalnie nimi nie są. Producentem jest firma należąca do Poczty Chińskiej, a Huawei udziela tylko licencji.

O tym, że Huawei może znaleźć taki sposób na obejście amerykańskich sankcji, mówiło się już od kilku tygodni. Wszystko wygląda legalnie: Huawei udziela licencji na smartfon, dostarczając jego kompletny projekt, wliczając w to obudowę, komponenty wewnętrzne i oprogramowanie. Firma korzystająca z licencji, dzięki temu, że nie jest na czarnej liście USA, może umieścić w tych telefonach części objęte embargiem – a więc głównie chipset z modemem 5G.

W tym przypadku producentem telefonów na licencji Huawei jest China Post Communications Equipment, czyli firma należąca do Poczty Chińskiej, produkująca dotąd różne urządzenia komunikacyjne, ale nie smartfony. Zapowiedź startu nowej marki pojawiły się na Weibo już w sierpniu, a teraz światło ujrzały owoce współpracy producentów – telefony Hi nova 9 5G oraz nova 9 Pro 5G.

W uproszczeniu rzecz biorąc – są to dokładnie te same telefony, co Huawei Nova 9 i Huawei Nova 9 Pro, nawet z tym samym chipsetem Snapdragon 778G, jednak tym razem w wersji z modemem 5G zamiast 4G. Telefonom Hi nova nic też innego nie brakuje: mają ekrany OLED (6,67 cala i 6,72 cala) o rozdzielczości Full HD+ 120 Hz, 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, główne aparaty 50 Mpix, szybkie ładowanie (66 W i 100 W), a także Androida 11 i nawet NFC.

Obydwa modele świetnie się też prezentują, a ich ceny zaczynają się od 2999 juanów (1923 zł) za model Hi nova 9 5G i 3799 juanów (2434 zł) za model Hi nova 9 Pro 5G.

Szczegóły licencji i zaangażowanie firm w powstające telefony nie zostały ujawnione, ale możliwy jest taki scenariusz, że modele Hi nova 9 zostały od początku do końca wyprodukowane przez Huaweia w jego fabryce, a rolą China Post Communications Equipment było tylko formalne pozyskanie komponentów objętych embargiem.

Inne podobne umowy zawarte zostały z firmami: PTAC, która produkuje na bazie sprzętu Hauwei smartfony marki Xnova, a także TD Tech – w tym przypadku jeszcze trwają negocjacje, ale efektem ma być kolejna, podobna marka.

