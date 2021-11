Hi Nova pojawi się 2 grudnia. To telefony 5G na licencji Huaweia

Już za kilka dni może się pojawić bardzo ciekawa marka urządzeń. Będzie to Hi Nova. Zbieżność nazw z serią Huawei Nova wcale nie jest przypadkowa.

Niedawno pojawiały się sygnały, że Huawei będzie sprzedawał licencje na smartfony. Partnerzy tym samym mogliby sami pozyskiwać komponenty niedostępne dla Huaweia (takie jak na przykład układy 5G produkowane przez TSMC). Współpracownicy oczywiście musieliby odpalać odpowiednią kwotę na rzecz Huaweia. To co innego niż do tej pory istniejący model współpracy, taki jak np. smartfony Xnova. To były po prostu smartfony Huawei Nova sprzedawane pod inną marką. Tutaj współpraca będzie dużo dalej idąca. Wygląda na to, że długo nie musieliśmy czekać. Już 2 grudnia pojawi się seria Hi Nova należąca do chińskiej poczty. Będzie się ona składała z modeli Hi Nova 9 oraz Hi Nova 9 Pro.

Na uwagę szczególnie zwracają uwagę dwa już znane aspekty nowych telefonów. Będą one miały Snapdragona 778 5G oraz EMUI 12. Wygląda na to, że Huawei naprawdę znalazł metodę na sprzedaż smartfonów 5G. Na rynku chińskim oczywiście zabraknie usług Google'a. Pytanie, czy chińska poczta pomyśli w przyszłości o ekspansji do Europy? Przekonamy się już niedługo, a naprawdę jest na co czekać.

Źródło zdjęć: hi nova

Źródło tekstu: ithome via huaweicentral, wł