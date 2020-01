Huawei Mate 30 Pro od 27 stycznia w sklepach i u operatorów

Huawei Mate 30 Pro wejdzie na polski rynek w przyszłym tygodniu. Będzie można go kupić w Play, Orange i Plusie, a także w sklepach z elektroniką.

Huawei Mate 30 Pro będzie można kupić w sklepach i u operatorów od 27 stycznia. Huawei informuje, że flagowiec będzie dostępny w ofercie Play, Orange i Plusa, a także w sieciach sklepów z elektroniką: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, Neonet i X-kom. Rekomendowana cena tego smartfonu to 4299 zł.

Mate 30 Pro z dodatkami za 1 zł

Huawei Mate 30 Pro jest dostępny na polskim rynku od kilku tygodni, ale na razie sprzedaż jest ograniczona do sklepów własnych Huawei – internetowego huawei.pl i stacjonarnego Westfield Arkadia.

Kupujący smartfon dostaną oczywiście kilka prezentów. Bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3 można kupić za 1 zł, do tego opaskę sportową Huawei Band 4, także za 1 zł. W sklepach Huawei można ponadto dokupić usługę VIP service, która upoważnia do:

jednokrotnej, bezpłatnej wymiany ekranu, plecków lub obu w smartfonie Mate 30 Pro, w autoryzowanym serwisie Huawei w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu,

darmowej przesyłki door-to-door na naprawy gwarancyjne w Salonach Serwisowych Huawei

korzystania z osobnej infolinii,

możliwości konsultacji z personalnym konsultantem technicznym/produktowym, udziału w badaniach satysfakcji i realnego wpływu na rozwój smartfonów Huawei.

U partnerów zaś można liczyć na dodatkowe pół roku gwarancji.

Co więcej, do 29 marca, przy zakupie Mate 30 Pro będzie obowiązywać specjalna promocja – klienci kupujący nowego flagowca będą mogli odsprzedać stary telefon. Do jego wyceny Huawei doliczy bonus w wysokości 500 zł. Kupiony Huawei Mate 30 Pro trzeba aktywować przed 31 marca, by uzyskać kod prezentowy, a następnie zrealizować go na stronie skupu smartfonów.

Promocja obowiązuje w sklepach Huawei i będzie dostępna także u partnerów. Sprzedane urządzenie odbierze kurier, następnie partner wyceni sprzęt i zrobi przelew powiększony o 500 zł.

Zobacz: Używaliśmy Huaweia Mate 30 Pro. Teraz będzie nam się śnić po nocach

Mate 30 Pro bez usług Google

Huawei Mate 30 Pro to przede wszystkim świetny sprzęt w świetnej cenie. Jego sercem jest najbardziej zaawansowany SoC w dotychczasowej historii Huawei, czyli Kirin 990, nagrodzony przez AnTuTu. Poczwórny aparat główny dostał bardzo wysokie noty w rankingu DxOMark. Wyprzedzają go tylko Huawei Mate 30 Pro w wersji 5G i bardzo podobny Honor V30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro jest pierwszym smartfonem Huawei bez usług Google. Wszystko zostało zastąpione przez ekosystem Huawei, złożony z aplikacji i frameworka HMS Core. Sklep z aplikacjami, podstawowe aplikacje użytkowe, galeria motywów, logowanie Huawei ID i chmura na kopie zapasowe to elementy Huawei Media Services. Ekosystem wciąż się rozwija i niebawem do HMS dołączą mapy przygotowane z pomocą firmy TomTom.

Huawei bardzo dużo inwestuje w rozwój HMS i chce, by była to wartość dodana do smartfonów, a nie ich wada. Możemy spodziewać się zdrowej konkurencji. Smartfony tego producenta spokojnie obronią się na rynku nawet bez pomocy Google'a. Może jeszcze nie dzisiaj, ale już wkrótce.

Ankieta Czy Google Play Services są ci potrzebne? Tak! Nie mogę żyć bez Google'a Niekoniecznie, są inne sklepy i aplikacje Ani trochę. Kupiłbym Mate 30 Pro

Źródło tekstu: Huawei Polska