AnTuTu nagradza najlepsze układy mijającego roku

Nie tylko nasz portal ma swoje podsumowania mijającego roku. Nagrody postanowił rozdać również AnTuTu. Możemy się dowiedzieć jakie układy w tym roku dominowały w mobilnym świecie.

Najważniejsza nagrodę bazy benchmarków otrzymał Snapdragon 855+. Układ Qualcommu może się poszczycić tytułem tego najmocniejszego. Przeciętny wynik układu otrzymywany w testach wynosił aż 480 tysięcy punktów. Wyróżnienia w sektorze innowacji otrzymały z kolei takie układy jak Kirin 990 oraz Exynos 980. Uhonorowano je za 5G. Wspomniano też o Dimension 1000L oraz Snapdragonie 765G.

Najlepszy stosunek jakości do ceny mają natomiast Kirin 810 oraz MediaTek G90T. Pierwszy z nich to drugi układ Chińczyków powstały w technologii 7 nm (dzięki temu Huawei to pierwszy koncern z dwoma takimi układami), drugi to średniak na poziomie Snapdragona 730.

Źródło tekstu: antutu, gizmochina, wł