Huawei w Barcelonie: smart okulary, tablet jak z papieru i nowe słuchawki

Huawei pokazał dziś w Barcelonie swoje nowości – głównie smart zegarki, ale też inne produkty: smart okulary Eyewear 2, tablet z ekranem jak z papieru i nowe słuchawki FreeBuds Pro 3.

Podczas barcelońskiej premiery Huawei zaprezentował kilka nowych urządzeń. To przede wszystkim seria smart zegarków Watch GT 4, złoty model Huawei Watch Ultimate Gold Edition, ale także słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3, inteligentne okulary Huawei Eyewear 2 oraz najnowsza odsłona tabletu Huawei MatePad w edycji PaperMatte.

Huawei FreeBuds Pro 3

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 wyposażono w jednoczęściową, gładką szklaną obudowę wykonaną z nanoprzetworzonego szkła, a także podwójny przetwornik Ultra-hearing, który według producenta ma zapewniać wyraźniejsze wysokie tony i głębokie basy. Słuchawki zostały także uzbrojone w ulepszony korektor Triple Adaptive EQ odpowiadający za wyższą jakość dźwięku.

FreeBuds Pro 3 przetwarzają sygnał audio w szerokim paśmie 14 Hz – 48 KHz, są zgodne ze standardem Hi-Res Audio Wireless i zapewniają kodowanie LDAC z przepływnością 990 kb/s.

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 wyceniono na 199 euro, czyli 923 zł. Zostaną wprowadzone do Polski w późniejszym terminie.

Huawei Eyewear 2

Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowe okulary Huawei Eyewear 2. Wyglądają jak zwykłe „szkła” do poprawy wzroku, ale integrują w sobie słuchawki, pozwalające dyskretnie cieszyć się muzyką lub prowadzić rozmowy głosowe dzięki rozwiązaniu Private Acoustic 2.0.

Słuchawki są odporne na działanie pyłu i wody zgodnie z normą IP54, mają funkcję inteligentnego sterowania dotykiem i akumulator pozwalający słuchać muzyki przez 11 godzin oraz prowadzić rozmowy przez 9 godzin.

Okulary Huawei Eyewear 2 zostały wycenione na 299 euro, czyli blisko 1400 zł. Również będą dostępne w Polsce.

Huawei MatePad PaperMatte

Huawei MatePad PaperMatte to specjalna wersja znanego z rynku urządzenia Huawei MatePad 11.5”.

Różnica jest taka, że zamiast tradycyjnego wyświetlacza IPS znalazł się tu wyświetlacz PaperMatte przypominający ten z modelu Huawei MatePad Paper, o właściwościach podobnych do ekranów E-Ink. Według producenta ma to dostarczać wrażenia podobne do obcowania z papierem.

Ekran w edycji PaperMatte ma przekątną 11,5 cala, proporcje 3:2, rozdzielczość 2.2K i odświeżanie 120 Hz, powinien więc zapewnić obraz wysokiej jakości. Obudowa wykonana jest z metalu, a za czas pracy odpowiada akumulator 7700 mAh z ładowaniem 22,5 W. Moc dostarcza układ Snapdragon 7 Gen 1, któremu towarzyszy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W specyfikacji znajdziemy także tylny aparat 13 Mpix oraz przedni 8 Mpix. Wszystkim zarządza system HarmonyOS 3.1.

Tablet można obsługiwać rysikiem.

Tablet Huawei MatePad PaperMatte kosztuje 499 euro, czyli ponad 2300 zł. W późniejszym terminie pojawi się też w Polsce.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Huawei