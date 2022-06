Huawei FreeBuds 5i debiutują. Szykują się naprawdę dobre słuchawki

W Chinach oficjalnie pojawiły się słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Nowe tanie słuchawki Huaweia prezentują się naprawdę dobrze.

Huawei w tamtym roku zaprezentował tanie słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 4i. W naprawdę niskiej cenie (dawało czasem radę dorwać nawet za 249 złotych) dostawaliśmy aktywną redukcję szumów. Same słuchawki również doczekały się w naszym teście pozytywnej opinii.

Huawei FreeBuds 5i debiutują w Chinach. Będzie dużo lepiej niż było

Teraz w Chinach pojawił się następca, czyli słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Poprzednie generacje pojawiały się także w Polsce, możemy zatem być pewni, że i te słuchawki zagoszczą w naszym kraju.

Co tym razem proponuje Huawei? Oczywiście nie zabraknie ANC, czyli właśnie aktywnej redukcji szumów. Będzie ona działała jeszcze lepiej niż ostatnio. FreeBuds 4i oferowały maksymalny poziom 22 dB, natomiast w przypadku 5i będą to aż 42 decybele. To większa redukcja szumów nawet niż w przypadku FreeBuds Pro.

Większy ma być akumulator w etui ładującym. Wcześniej było to bowiem 215 mAh, teraz będzie to 410 mAh. Tym samym słuchawki + etui razem wystarczą nawet na 28 godzin działania. To wzrost z 22 godzin w przypadku poprzednika. Samo etui będzie miało nieco inny kształt i będzie lżejsze.

Huawei FreeBuds 5i będą kosztować w Chinach 600 juanów. To około 384 złote. Huawei FreeBuds 4i kosztowały oficjalnie w Polsce 349 złotych. Na pewno jednak możemy się spodziewać częstych promocji w sklepie Huaweia. Zaskoczeniem nie będzie też wyraźnie niższa cena w przedsprzedaży. Rok temu pozwalała ona zaoszczędzić 100 złotych.

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: fonearena