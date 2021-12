Honor zaprezentował dwa nowe smartfony: X30 5G oraz Play 30 Plus

Honor zaprezentował dwa nowe, przystępne cenowo smartfony. Model X30 5G ma Snapdragona 695 i do 12 GB RAM-u, natomiast Honor Play 30 Plus to urządzenie z MediaTekiem Dimensity 7 i do 8 GB pamięci operacyjnej.

Honor X30 Pro

Pierwszy z nowych smartfonów jest z tyłu bardzo podobny do urządzeń z serii Huawei Mate 40. To przez okrągłą "wyspę" fotograficzną, w której znalazło się miejsce dla obiektywów trzech aparatów fotograficznych: głównego o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.8) oraz aparatu do zdjęć makro i czujnika głębi, oba o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4). Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.45), a jego obiektyw znalazł sobie miejsce w otworze wyciętym w 6,81-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 1080 x 2388 pikseli. Obraz na ekranie może być odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Wewnątrz obudowy o wymiarach 166,07 x 75,78 x 8,05 mm (masa 189 g) pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z 6, 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR4X i 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.1. Urządzenie oferuje łączność 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1. Honor X30 5G jest zasilany akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 5.0.

Honor X30 trafi na rynek w pięciu wersjach kolorystycznych: Midnight Black, Titanium Silver, Ocean Blue, Gold i Titanium Sky Silver Star Ring Edition.

Honor Play 30 Plus

Drugi z nowych smartfonów nawiązuje stylistycznie do zaprezentowanych niedawno urządzeń z serii Honor 60. Honor Play 30 Plus ma wymiary 167,59 x 77,19 x 8,62 mm i waży 198 g. Obraz jest tu wyświetlany na 6,74-calowym panelu LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Ekran ma małe wcięcie z obiektywem przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu są dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4).

Smartfon napędzany jest chipsetem MediaTek Dimensity 700, wspieranym przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej UFS 2.1. Tu również jest obsługa sieci 5G, a do tego Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W i pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Magic UI 5.0.

Honor Play 30 Plus będzie można kupić w kolorach Midnight Black, Titanium Silver, Gold i Ocean Blue.

Dostępność i ceny

Oba nowe smartfony marki Honor można już zamawiać w Chinach, a do sprzedaży trafią tam 24 grudnia (X30 5G) i 31 grudnia 2021 roku. Ceny wyglądają tak:

Honor X30 5G 6/128 GB – 1499 juanów (964 zł),

(964 zł), Honor X30 5G 8/128 GB – 1699 juanów (1092 zł),

(1092 zł), Honor X30 5G 8/256 GB – 1999 juanów (1285 zł),

(1285 zł), Honor X30 5G 12/256 GB – 2299 juanów (1478 zł),

(1478 zł), Honor Play 30 Plus 4/128 GB – 1099 juanów (707 zł),

(707 zł), Honor Play 30 Plus 6/128 GB – 1299 juanów (835 zł),

(835 zł), Honor Play 30 Plus 8/128 GB – 1499 juanów (964 zł).

