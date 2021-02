Honor View 40 certyfikowany poza Chinami - europejska premiera już niedługo?

Honor View 40 został certyfikowany przez Eurasian Economic Commission (ECC). To pierwszy certyfikat uzyskany przez urządzenie poza Chinami.

Co prawda wpis w bazie ECC nie zdradza nam nowych informacji na temat Honora View 40, który pod koniec stycznia jako Honor V40 miał swój debiut w Chinach, jednak stanowi jasny sygnał, że zachodnia premiera urządzenia zbliża się wielkimi krokami. To ważna wiadomość, ponieważ według plotek ma to być pierwszy smartfon producenta, który po rozstaniu z Huawei ma oficjalnie otrzymać wsparcie dla usług Google.

Co ciekawe, poza flagowym Honorem View 40 certyfikacją objęte zostały jeszcze cztery inne smartfony o oznaczeniach HJC-LX9C, NZA-LX9, CHL-LX1 i NTN-LX1. Aktualnie nie mamy na ich temat żadnych pewnych informacji - wyłącznie garść przypuszczeń. Wiele wskazuje jednak na to, że będą to przystępne cenowo urządzenia ze średniej i niskiej półki cenowej.

Więcej szczegółów na temat nowych urządzeń spodziewamy się usłyszeć już niebawem - prawdopodobnie wraz z zapowiedzią globalnej wersji Honora View 40.

