Honor V40 5G zaprezentowany - dostaniemy MediaTeka Dimensity 1000+ i aparat 50 MP

Firma Honor zaprezentowała oficjalnie model V40 5G - swojego pierwszego flagowca od czasu rozstania z Huawei.

O Honorze V40 - lub Honorze View40, jak prawdopodobnie będzie się nazywał na zachodnich rynkach - było głośno jeszcze na długo przed premierą za sprawą licznych przecieków. Większość z nich została zresztą potwierdzona w trakcie oficjalnej prezentacji.

Sercem Honora V40 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1000+, sparowany z 8 GB RAM. Z jego pomocą wyświetlimy treści na zakrzywionym wyświetlaczu OLED o przekątnej 6,72" oraz nietypowej rozdzielczości 1236x2676 pikseli. Może się on pochwalić wysokim odświeżaniem rzędu 120 Hz oraz rejestrowaniem dotyku w częstotliwości 300 Hz.

Na pleckach urządzenia znajdziemy potrójny aparat, którego główna jednostka wyposażona została w duży (1/1,56") sensor o rozdzielczości 50 MP w układzie RYYB. Ma on gwarantować świetną jakość nagrań 4K oraz zdjęć nocnych.

Całość zasilać ma akumulator o pojemności 4000 mAh. Do jej naładowania wykorzystamy ładowarkę przewodową o mocy 66 W lub ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Komunikat prasowy pomija niestety kwestię oprogramowania, w związku z czym nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, czy urządzenie będzie dostępne w wersji z usługami Googe. Wiemy natomiast, że już od dziś można je kupić w Chinach. Honor V40 5G dostępny jest w dwóch wariantach pamięci. Za wersję 8/128 GB trzeba zapłacić 3599 juanów (ok. 2070 zł), natomiast wersja 2/256 GB to wydatek rzędu 3999 juanów (ok. 2300 zł).

