Honor V40 5G będzie śliczny i dostanie aplikacje Google

Marka Honor została oddzielona od firmy Huawei i już 22 stycznia zobaczymy pierwszy telefon Honor, który powstał niezależnie. Wszystko wskazuje na to, że podział się opłacił. Honor V40 5G będzie miał usługi Google Play.

Premiera Honora V40 5G odbędzie się w Chinach 22 stycznia 2021 roku (została przełożona z 18 stycznia). Na razie nie wiemy, kiedy ten model będzie dostępny poza granicami Państwa Środka i czy będzie dostępny w Polsce. Marka Honor nie jest aktualnie obecna na naszym rynku, ale to może się szybko zmienić.

Honor V40 5G z pewnością będzie ciekawy. Ten telefon to poniekąd owoc zawieruchy politycznej. Marka Honor oddzieliła się od Huawei prawdopodobnie w konsekwencji blokady handlowej, nałożonej przez USA i to będzie jej pierwszy telefon opracowany niezależnie. Będzie to też pierwszy od dłuższego czasu model jakkolwiek powiązany z Huawei, na którym znajdą się usługi Google.

Zobacz: Honor V40: znamy już jego specyfikację. Wyciekły też nowe zdjęcia

Zobacz: Honor V40 pojawia się w benchmarku

Honor V40 5G nie będzie miał procesora Kirin. Producent zdecydował się na MediaTek Dimensoty 1000+. Ponadto znajdziemy tu 6,72-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Aparat obiecuje wiele – w głównym module znalazła się ponoć matryca 50 MPix. Frontowy aparat ma mieć matrycę 16 MPix, a nowe przecieki mówią o sensorze 3D ToF z przodu. To znak, że będzie można korzystać z zaawansowanego odblokowania twarzą. Czytnik linii papilarnych może być pod ekranem, a może go w ogóle nie być – na pewno nie widać go na obudowie.

Możemy tez liczyć na przewodowe ładowanie 66 W i bezprzewodowe 55 W (inne źródła podają też 50 i 45 W). Akumulator będzie miał pojemność 4000 mAh.

Obudowa Honora V40 5G też będzie interesująca. Przeszukując chińskie media trafiłam na świeże zdjęcia wariantu w kolorze zbliżonym do złotego.

Ten kolor przywodzi mi na myśl Galaxy Note10, ale z matowym wykończeniem. Jeśli wolisz chłodniejsze kolory, będzie również taka wersja:

Myślę, że z takim wykończeniem nawet czarny Honor V40 5G nie będzie nudny.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor, Sina Weibo

Źródło tekstu: wł., Lenta RU