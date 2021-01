Honor V40 znowu opóźniony?

Wydawało się, że Honor ma już największe zamieszanie za sobą. Okazuje się jednak, że nadchodzący flagowiec firmy może ulec kolejnemu opóźnieniu.

Honor ma za sobą naprawdę burzliwy rok. Najpierw była walka z amerykańskimi sankcjami, potem wielka wymiana Kirinów na MediaTeki (lepsze Kiriny musiały wystarczyć bowiem Huaweiowi), następnie plotki o sprzedaży, właściwa sprzedaż i... zamieszanie z nowym właścicielem. W ostatniej chwili miejsce chińskiej platformy sprzedażowej JD zajęły bowiem regionalne władze Shenzhenu. Honor stał się zatem unikalnym przykładem producenta państwowego (biorąc pod uwagę, że ciężko w tym wydaniu mówić o samorządzie).

Najpierw Honor V40 miał się pojawić pod koniec grudnia, jednak kierownictwo firmy wolało poczekać do formalnej zmiany właściciela. Do niej już doszło, jednak data debiutu nadal nie jest pewna. Najpierw był 12 stycznia, potem 13 stycznia, obecnie z kolei jest mowa o 18 stycznia. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko Honor V40 pojawi się już w przyszłym tygodniu. Będzie to dość budżetowy model -mimo bycia flagowcem firmy trzeba pamiętać, że MediaTek Dimensity 1000+ jest wyraźnie słabszy od Kirina 9000 zasilającego flagowce Huaweia.

