Huawei będzie miał ładowarkę 135 W

Kiedyś producenci sprzętu uwielbiali się ścigać na megapiksele. O ile wyścig w aparacie przednim zakończył się dość szybko, to ten dotyczący aparatu głównego był o wiele bardziej zacięty. Teraz większość producentów uznała, że 100 czy inne 150 Mpix może wygląda dobrze marketingowo, ale nie jest tym, co definiuje jakość aparatu. Słusznie zresztą. Ściga się więc...Xiaomi. Sam ze sobą. Przy użyciu sensorów Samsunga.

Niedawno z kolei na poważnie rozpoczął się bój w świecie ładowarek. Xiaomi oraz iQOO mają swoje 120 W. W przypadku Huaweia do tej pory mieliśmy Huawei SuperCharge 66 W. Jeszcze w tym półroczu jednak oficjalnie zobaczymy ładowarkę 135 W. Certyfikację nowego produktu chińskiej firmy przeprowadziła już chińska agencja 3C. Ładowarka najprawdopodobniej pojawi się razem z serią Huawei P50. Nie wiemy jeszcze za dużo na temat tej serii smartfonów. Najciekawszym pytaniem jest to, czy pojawi się on z Androidem czy z HarmonyOS. Ostatnia beta HarmonyOS i tak była jednak na podstawie Androida...

