Honor Magic7 Lite już się ujawnił. To globalny wariant modelu z Chin

Po premierze pierwszych dwóch smartfonów z serii Honor Magic7 przyszła kolej na oczekiwany, trzeci model – Honor Magic7 Lite. Najtańszy wariant z całej serii już został namierzony w bazie danych konsoli Google Play.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pod koniec października w Chinach zadebiutowały smartfony Honor Magic7 i Magic7 Pro. A co z brakującym elementem serii, czyli bardziej przystępnym cenowo modelem Honor Magic7 Lite? Już powstał i został właśnie namierzony w bazie danych w konsoli Google Play oraz osobno na liście kompatybilnych urządzeń. Dzięki temu poznaliśmy kilka kluczowych informacji o tym modelu.

Zobacz: Honor Magic7 Pro zadebiutował. To będzie nowy król fotosmartfonów

Honor Magic7 Lite może być rebrandowanym Honorem X9c

Honor Magic7 Lite zaistniał w bazach danych Google pod symbolem HNBRP-Q1. Co ciekawe, dokładnie takie samo oznaczenie ma zaprezentowany wczoraj smartfon Honor X9c – jest to przedstawiciel serii, której rynkowa dostępność ogranicza się głównie do Chin, choć ten konkretny model wszedł także do sprzedaży w Malezji.

Dzięki tym podobieństwom, w tym danym ujawnionym w konsoli Google Play, można wysnuć prosty wniosek, że Honor X9c na globalne, pozaazjatyckie rynki wkroczy jako Honor Magic7 Lite. Takie podejście producenta nie jest niczym nowym – dostępny wyłącznie w Chinach Honor X9b globalnie zadebiutował jako Honor Magic6 Lite. Tym razem najwyraźniej będzie podobnie.

Konsola Google Play częściowo to potwierdza, ujawniając, że Honor Magic7 Lite napędzany jest przez układ Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), któremu towarzyszy 12 GB pamięci RAM. Wyświetlacz tego modelu ma rozdzielczość 1224 x 2700 i pracuje pod kontrolą Androida 14. Zdjęcie zamieszczone w konsoli ujawnia też, że w ekranie znajduje się szerokie wycięcie na aparat selfie.

To tyle, jeśli chodzi o dane Google. Podobieństwo do modelu Honor X9c pozwala ponadto wysnuć wniosek, że Honor Magic7 Lite ma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, z odświeżaniem 120 Hz i o jasności sięgającej 4000 nitów.

Sekcję foto tworzą dwa tylne aparaty – 108 Mpix (Samsung HM6, OIS) i 5 Mpix – a w szerokim wycięciu w ekranie znalazł się aparat 16 Mpix i prawdopodobnie dodatkowy czujnik. Plusem tego modelu może okazać się akumulator o pojemności 6600 mAh z ładowaniem 66 W, a także obudowa o zwiększonej odporności na trudne warunki – na upadki, zarysowania oraz pył i wodę zgodnie z normą IP65.

Data premiery modelu Honor Magic7 Lite nie jest znana, ale z taką specyfikacją może zainteresować mniej zasobnych sympatyków marki Honor. Cena na pewno będzie znacznie niższa niż flagowca Honor Magic7 Pro.

Zobacz: Redmagic 10 Pro nadchodzi z ekranem Wukong Screen. Znamy datę

Zobacz: Debiutuje Realme GT 7 Pro. Pod maską najmocniejszy Snapdragon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: MySmartPrice