Honor Magic będzie składanym smartfonem

Do grona producentów smartfonów, którzy chcą mieć własne składane urządzenie dołącza kolejna chińska marka. Tym razem jest to Honor.

Honor ma za sobą okres pełen zawirowań. Dawna tańsza marka Huaweia stała się już całkowicie osobnym graczem. Jednocześnie Honor jest teraz dość rzadkim w tej branży przypadkiem firmy, której właścicielem jest sektor państwowy. Producent sprzętu dość długo czekał na zakończenie wszelkich formalności związanych z zakupem firmy przez nowego właściciela. Skutkiem tego było duże opóźnienie modelu Honor V40. Był to smartfon z bardzo dobrą specyfikacją techniczną, nie znaczy to jednak, że chiński producent całkowicie zapomniał o innych półach cenowych.

Już niedługo pojawią się nowe średniopółkowce i budżetowce. Prawdopodobnie będą nosiły one nazwy jak Honor 11, Honor 11X czy Honor 10A. Honor zamierza tutaj postawić na aparat. Prawdziwą gwiazdą będzie naprawdę godny uwagi model. Będzie to składany Honor Magic. W przypadku tego urządzenia premiery powinniśmy się spodziewać na przełomie maja i czerwca. Tym samym Honor dołączy do Oppo i Xiaomi, którzy tez planują niedługo ruszyć do boju o ten rynek. W drugiej połowie roku pojawi się równie flagowy tablet. To urządzenie niestety nie będzie jednak składane.

Źródło tekstu: gizmochina, wł