Honor 50 z usługami Google – to już potwierdzone

Smartfony z serii Honor 50 to zapowiadane nowości marki należącej wcześniej do Huaweia. Czy otrzymają usługi Google? To pytanie jest zasadne, bo powiązania z dawnym właścicielem wciąż mogły działać na niekorzyść Honora. Wygląda jednak na to, że już tak nie jest.

O telefonach Honor 50 i Honor 50 Pro, a także topowym Honor 50 Pro+ słychać już od jakiegoś czasu, ale wciąż wiadomo o nich stosunkowo niewiele. Producent ujawnił tylko kilka szczegółów, a wśród nich informację, że seria Honor 50 będzie miała usługi Google. Do potwierdzenia doszło chyba trochę przez przypadek, bo ujawnił to niemiecki oddział Honora. Na pytanie, czy nowe telefony wyjdą z usługami Google, Honor DE odpisał:

Tak, możemy to potwierdzić. Ale pssst, to powinno być kolejną niespodzianką.

Huawei sprzedał markę Honor chińskiej firmie Zhixin New Information Technology pod koniec zeszłego roku, ale wątpliwości co do dalszego rozwoju telefonów Honor pozostawały. Pierwsze modele po rozwodzie wciąż jeszcze bazowały na telefonach Huaweia, również oprogramowanie Magic UI to nieznacznie zmodyfikowany EMUI, a Honor nadal go używa. Co prawda wyraźną wskazówkę, że Honora nie dotyczą już amerykańskie restrykcje, było nawiązanie partnerstwa z Qualcommem, ale wciąż nie było jasne, jaka jest polityka Google’a.

Niedawno zadebiutował Honor Play 5 bez usług Google, ale jest to model w wersji dla Chin, gdzie brak GMS jest naturalną praktyką.

Honor potwierdził już oficjalnie, że jeden z telefonów z serii Honor 50 będzie napędzany przez układ Snapdragon 778G 5G. W przeciekach pojawiały się także doniesienia o wykorzystaniu układu Dimensity 1200, a także topowego Snapdragona 888. Ten ostatni ma trafić do topowego Honor 50 Pro+. W przypadku tego telefonu przecieki brzmią bardzo obiecująco. Poza najlepszym CPU na rynku telefon ma otrzymać 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci UFS 3.1. Ekran to matryca AMOLED o przekątnej 6,79 z obsługą HDR10+ i odświeżaniem 120 Hz. Energię dostarczy akumulator 4400 mAh z ładowaniem 66 W lub bezprzewodowo 50 W.

Główny aparat w tym modelu otrzyma matrycę 50 Mpix i prawdopodobnie będzie to Sony IMX800, czyli matryca o rozmiarze 1 cal. Wszystkim zarządzać będzie Android 10 lub 11 z interfejsem Magic UI 4.0 lub nowszym.

Źródło tekstu: Gizmochina, Honor DE na Twitterze