Honor 50 Pro+ dostanie Snapdragona 888. Nie wiemy, co z Google Play

Seria Honor 50 kryje coraz mniej. Już wiemy, że najmocniejszy Honor 50 Pro+ dostanie Snapdragona 888. To najpotężniejsza jednostka, po jaką aktualnie może sięgnąć producent smartfonów – Snapdragon 888.

Honor 50 Pro+ zdradził się w benchmarku, a zrzuty ekranu z wynikami pojawiły się na chińskim Weibo. Dzięki temu znamy prawie całą specyfikację najwyższego modelu z serii Honor 50. Poza procesorem Qualcomm Snapdragon 888 specyfikacja wymienia też modem 5G Qualcomm Snapdragon X55, 8 GB RAM-u LPDDR5 i 128 GB ROM UFS 3.1.

Zobacz: Honor 50 z MediaTekiem, Honor 50 Pro ze Snapdragonem

Ekran zapowiada się szczególnie interesująco. Będzie to spory, 6,79-calowy panel AMOLED z obsługą HDR10+ i odświeżaniem 120 Hz. Całość zasili akumulator o pojemności 4400 mAh, który będzie można naładować ładowarką o mocy 66 W z kablem lub indykcyjną o mocy 50 W.

Aparat główny składa się z czterech modułów: główny z matrycą 50 MPix, 13-megapikselowy szerokokątny, 8-megapikselowy z teleobiektywem (50 mm, powiększenie 2,5x) oraz czujnik ToF. Z przodu znajdzie się podwójny aparat 32 + 8 MPix. Najnowsze telefony będą działały pod kontrolą Androida z nakładką MagicUI 4.0.

Nie wiemy jeszcze, jakich cen spodziewać się po nowych Honorach ani jaka będzie ich dostępność w Polsce. Marka nie należy już do Huawei. Została sprzedana konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Na razie trudno powiedzieć, czy coś się zmieni w polityce prowadzenia marki Honor.

Nie wiemy jeszcze, czy seria Honor 50 będzie miała dostęp do Google Play. Zarządzający marką informowali, że będą na ten temat negocjować z Google. W styczniu z pełnym przekonaniem zapowiadali nowe smartfony z usługami Google. Czy to już? Przekonamy się w maju.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Master Lu (Weibo)