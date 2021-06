Honor 50 i Honor 50 Pro: nowe zdjęcia zdradzają parametry aparatów

Honor 50 i 50 Pro to wyczekiwane flagowce chińskiego producenta. Do sieci trafiły szczegółowe grafiki, przedstawiające obydwa urządzenia, dzięki którym poznaliśmy parametry ich aparatów.

Nadchodzące urządzenia z rodziny Honor 50 wywołują dużo emocji - będzie to w końcu pierwsza tak duża premiera od czasu, kiedy chiński producent rozstał się z Huaweiem. Zresztą jeśli wierzyć licznym przeciekom, same telefony również zapowiadają się całkiem interesująco.

A skoro o przeciekach mowa, do sieci trafiły wyjątkowo szczegółowe rendery zarówno Honora 50, jak i Honora 50 Pro. Choć widzimy na nich tylko fragment obydwu smartfonów, to można z nich wyczytać sporo interesujących informacji na temat aparatów w obydwu smartfonach. Z opisów umieszczonych wokół głównych obiektywów dowiadujemy się, że Honor 50 Pro dostanie aparat o rozdzielczości 108 MP z obiektywem o przysłonie f/1.8. W przypadku tańszego Honora 50 na pokładzie znajdzie się natomiast matryca 50 MP, również sparowana z obiektywem f/1.8.

Dodatkowo obydwa urządzenia będą posiadały po dwa dodatkowe moduły. Niestety nie zostały one opisane, więc na temat ich rodzaju oraz parametrów na razie możemy co najwyżej spekulować.

Co warto zauważyć, nowe rendery różnią się nieco od tych, które do sieci trafiły w zeszłym miesiącu. Choć na jednych i drugich mamy taki sam układ elementów, zebranych w charakterystyczne dwa okręgi, to na nowych grafikach nie mają one posrebrzanej obwódki. Zniknął też peryskopowy aparat, który zastąpiła bardziej tradycyjna konstrukcja. Wyjaśnień dla takiego stanu rzeczy może być kilka, choć najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że poza Honorem 50 i 50 Pro dostaniemy jeszcze wariant Honor 50 Pro+, co zresztą sugerowały niektóre wcześniejsze doniesienia.

Oczywiście wszystkie te informacje będzie można zweryfikować, kiedy nowe smartfony zostaną oficjalnie zaprezentowane. Na szczęście nie będziemy musieli na to długo czekać, gdyż premiera nowych Honorów ma mieć miejsce już 16 czerwca 2021.

