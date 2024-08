HMD Barbie Phone, czyli różowy powrót do przeszłości

Firma Human Mobile Devices (HMD) we współpracy z Mattel zaprezentowała nowy telefon komórkowy, który nawiązuje do klasycznych modeli z klapką, dodając im wyjątkowego blasku w stylu Barbie. Nowe urządzenie pozwala wrócić do prostszych czasów, kiedy telefon służył głównie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów, a nie do rozpraszania się cyfrowym światem.

HMD Barbie Phone to uroczy telefon komórkowy, utrzymany w odważnej różowej kolorystyce. Został stworzony z myślą o osobach, które pragną odciąć się od nadmiaru technologii i skupić na realnym życiu. Zamiast skomplikowanych aplikacji i niekończących się powiadomień, oferuje jedynie podstawowe funkcje, które pozwalają na utrzymanie kontaktu z bliskimi bez zbędnych zakłóceń.

Retro w nowym stylu

Nowy telefon firmy HMD to nie tylko narzędzie do komunikacji, ale także modny gadżet, który wyróżnia się na tle współczesnych smartfonów. Telefon został wyposażony w dwa wymienne panele tylne – jeden inspirowany kultową lalką Totally Hair Barbie z 1992 roku, a drugi ozdobiony wzorem „strzelającego serca”. Dodatkowo, w zestawie znajdują się kolorowe koraliki i zawieszki, które można przymocować do telefonu, tworząc unikalny, spersonalizowany wygląd.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów telefonu jest lusterko umieszczone na przednim panelu, idealne do szybkich poprawek makijażu. Użytkownicy mogą także ozdobić swoje urządzenie za pomocą kryształków i naklejek retro Barbie, co dodatkowo podkreśla jego nostalgiczny charakter.

Ucieczka od cyfrowego świata

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób decyduje się na cyfrowy detoks. HMD Barbie Phone jest więc swego rodzaju odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników. Badania przeprowadzone przez HMD wskazują, że aż 52% Polaków chętnie zabrałoby ze sobą taki telefon na wakacje, a 67% używałoby go podczas spotkań z przyjaciółmi, rezygnując z klasycznych smartfonów.

W naszym szybko zmieniającym się świecie, można odnieść wrażenie, że internetowy szum nigdy się nie kończy. Ten telefon zachęca do porzucenia smartfona w momencie, gdy po prostu chcesz odpocząć od przeglądania stron internetowych, social mediów i po prostu dobrze się bawić, a wszystko to w towarzystwie prawdziwej ikony kultury – Barbie. Barbie jest tak popularna, jak nigdy dotąd, a telefony z podstawowymi funkcjami wciąż rosną w siłę, dlatego łączymy te dwie wspaniałe rzeczy. Nie możemy się doczekać, aż ludzie dostaną w swoje ręce to urządzenie i zrobią sobie wakacje od smartfonu.

– powiedział Lars Silberbauer, globalny dyrektor ds. marketingu w Human Mobile Devices

Specyfikacja techniczna

Pod względem technicznym, HMD Barbie Phone oferuje wszystko, co niezbędne w prostym telefonie. Wyposażony jest w 2,8-calowy ekran wewnętrzny oraz 1,77-calowy ekran zewnętrzny, aparat VGA z latarką, a także baterię o pojemności 1450 mAh, która zapewnia do 9 godzin rozmów. Telefon działa na systemie operacyjnym S30+ i obsługuje karty nanoSIM oraz kart pamięci microSD (do 32 GB).

sierpień 2024 123.5 g, 10.9 mm grubości 64 MB RAM 128 MB, microSD do 32 GB LTE do 10Mbps 50 Mpix 2.8" - TFT (240 x 320 px, 143 ppi) Unisoc T107, 1,00 GHz Inny S30+ 1450 mAh, USB-C

Barbie w każdym detalu

HMD Barbie Phone nie tylko nawiązuje do kultowej lalki poprzez wygląd, ale także przez unikalny interfejs użytkownika, który zawiera tapety, ikony aplikacji oraz dźwięki inspirowane światem Barbie. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji takich jak „Barbie Medytacja” czy „Wskazówki dotyczące równowagi cyfrowej”, które pomagają zachować spokój i skupić się na rzeczywistym życiu. Urządzenie zawiera również ukryte "easter eggs" dla kluczowych dat i słów Barbie. Spróbuj przeliterować BARBIE, naciskając *#227243# i zobacz, co się stanie.

Dostępność i cena

HMD Barbie Phone będzie dostępny w sprzedaży od października 2024 roku w wybranych sklepach z elektroniką oraz na oficjalnej stronie internetowej HMD. Telefon będzie można nabyć w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej około 499 złotych. Dla fanów Barbie przewidziano również limitowaną edycję z dodatkowym zestawem akcesoriów.

Zawartość pakietu sprzedażowego:

HMD Barbie Phone,

dwie dodatkowe osłony tylne,

różowa bateria,

różowy kabel ładujący USB-A do USB Type-C,

naklejki, w tym naklejki z klejnotami,

smycz z koralików i doczepiane zawieszki,

ściereczka do czyszczenia,

skrócona instrukcja konfiguracji.

Źródło zdjęć: Mattel /HMD

Źródło tekstu: HMD