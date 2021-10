HarmonyOS z 150 milionami użytkowników, programiści poznają trzecią wersję systemu

Huawei pochwalił się kolejnym rozwojem swoich własnych usług mobilnych. System operacyjny HarmonyOS ma już 150 milionów użytkowników. Pojawiła się też wersja deweloperska HarmonyOS 3.

Huawei bardzo konsekwentnie rozwija system operacyjny HarmonyOS. Chiński producent zadbał też, by współpraca pomiędzy poszczególnymi urządzeniami marki była płynna. Ostatnio na przykład Huawei zaprezentował laptopy, na których bezproblemowe jest uruchamianie mobilnych aplikacji. Niektórzy jednak nie wyobrażają sobie życia bez niektórych aplikacji, których nie znajdą w Huawei App Gallery. Cóż, Huawei ma już wyszukiwarkę Petal, która pomoże w takich przypadkach. To jednak nie wszystko Wydane wcześniej jądro HMS Core jest teraz dostosowane do twórców oprogramowania dla innych systemów operacyjnych. Huawei zaprezentował HarmonyOS 3 w wersji deweloperskiej. Teraz Huawei chce się skupić na architekturze systemowej oraz właśnie na budowie własnego ekosystemu i współdziałaniu wielu urządzeń.

A jak radzi sobie sam HarmonyOS? Huawei z dumą ogłosił, że używa go już 150 milionów osób na świecie. Tym samym jest to najszybciej rosnący system operacyjny w historii. Nie zapominajmy, że w Polsce pojawiły się modele Huawei Nova 8i i Nova 9. Tym samym Huawei pokazuje, że nie chce się ograniczyć wyłącznie do rynku chińskiego. Tam jednak bez usług Google jest zdecydowanie najłatwiej.

Zobacz: Huawei Watch GT 3 – nowy smart zegarek zadebiutował

Zobacz: Huawei Nova 9 – smartfon, który przekona nas do HMS? Pierwsze wrażenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł