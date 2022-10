Hama oferuje nowe ładowarki mini o mocy 20 i 25 W

Marka Hama rozszerzyła portfolio swoich produktów o dwie nowe, kompaktowe ładowarki o mocy 20 i 25 W z gniazdem USB-C i obsługą technologii szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge oraz Power Delivery.

Pierwsza z nowych ładowarek Hama ma kolor biały i maksymalną moc na poziomie 20 W. Jej wymiary zewnętrzne to 3,4 x 2,9 x 3,1 cm, dzięki czemu urządzenie bez problemu zmieści się w kieszeni kurtki czy plecaka. Ładowarka została wyposażona w gniazdo USB typu C, a także – jak informuje producent – w złącze Lightning. Można nią naładować baterie w smartfonach (w tym w iPhone'ach), niektórych konsolach do gier, słuchawkach czy urządzeniach z serii MagSafe oraz Hama MagLine. Hama chwali się, że iPhone'a 11 i nowsze można naładować do 60% w pół godziny.

Sprzęt obsługuje technologie szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery 3.0. Niemiecki producent zapewnia, że inteligentny zestaw chipów Power Delivery automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie i ma gwarantuje też błyskawiczne zasilanie energią (Turbo Fast Charge). Oszczędza też baterię sprzętu, co skutkuje wydłużeniem jej żywotności. Zabezpiecza też ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. W efekcie znika ryzyko nadmiernego naładowania, przepięcia i zwarcia, co często może oznaczać trwałe uszkodzenie akumulatora. Z kolei o pracy ładowarki informuje kolorowa dioda (LED).

Nowością w portfolio marki Hama jest też czarna ładowarka mini o maksymalnej mocy 25 W i tych samych wymiarach, co wersja biała. Dysponuje ona tylko gniazdem USB-C, poza tym ma takie same funkcje, z Power Delivery i Qualcomm Quick Charge na czele.

Ceny nowych ładowarek Hama

Sugerowana cena ładowarki Hama o mocy 20 W wynosi 75,90 zł. Za model o mocy 25 W trzeba będzie zapłacić o 10 zł więcej – 84,90 zł.

Źródło zdjęć: Hama

Źródło tekstu: Hama