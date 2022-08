Google Pixel 7 - wiemy kiedy spodziewać się premiery

Google szykuje się do premiery kolejnych urządzeń ze swojej serii Pixel. Możliwe, że właśnie poznaliśmy dokładną datę, kiedy Pixel 7 i Pixel 7 Pro trafią do sprzedaży.

Zeszłej jesieni odbyła się premiera smartfonów Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro. Ich prezentacja była o tyle ciekawa, gdyż Google postawiło na swój autorski SoC Tensor, który może w przyszłości stać się wartościową alternatywą dla Snapdragonów, Exynosów i MediaTeków. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy możemy spodziewać się kolejnych smartfonów z serii Pixel.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro - premiera już w październiku

Najwięksi producenci coraz częściej stawiają na konsekwencję, jeśli chodzi o premiery swoich flagowców. Najmocniejsze smartfony Samsunga możemy zobaczyć zawsze na początku roku. Z kolei Apple upatrzyło sobie wrzesień. Google cyklicznie organizuje pokazy w październiku. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że premiera smartfonów Google Pixel 7 i Google Pixel 7 Pro może się odbyć właśnie w tym miesiącu.

Flagowce Google miałyby trafić do przedsprzedaży już 6 października, co by oznaczało, że tego samego dnia zostaną zaprezentowane. Oficjalnie w sklepach Google Pixel 7 i Google Pixel 7 pojawiłyby się wtedy 13 października.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: frontpagetech